La renovación de Carabajal era una de las más buscadas. El conductor fue el primer refuerzo de Orfila, que ya lo conocía de Cusco FC de Perú, y el DT pidió retenerlo. Durante el semestre se ganó un lugar entre los titulares y dejó su sello en duelos clave, como el penal del 1-0 contra San Martín de San Juan y el tanto que abrió la goleada 3-0 sobre Agropecuario. El propio Orfila lo puso como ejemplo. “Carabajal venía con pergaminos, pero no llegaba de una buena situación deportiva y lo ha hecho muy bien”, destacó.