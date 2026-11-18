Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán avanza en la retención de cinco futbolistas clave para armar su plantel de cara a la próxima temporada tras quedar fuera del Reducido.
- Tras un año irregular con dos DTs, la dirigencia aseguró a Parnisari, Carabajal y otros tres nombres, mientras negocia préstamos como los de Cabrera y Arfaras.
- El club busca consolidar la columna vertebral antes del inicio de la pretemporada el 4 de enero, para luego sumar los refuerzos pedidos por Alejandro Orfila.
El torneo terminó con sabor amargo en San Martín. El equipo no logró meterse en el Reducido, pasó por dos entrenadores y quedó lejos de las expectativas con las que arrancó. Con ese antecedente, la dirigencia decidió ordenar la casa antes de salir con fuerza al mercado de pases: primero, definir la base del plantel; después, conseguir las piezas que pida Alejandro Orfila.
El DT asumió su cuota de responsabilidad en el canal oficial de la institución. “En algo fallé”, admitió. La reconstrucción, igualmente, no arrancará de cero: en los pasillos de La Ciudadela trabajan para retener a un grupo de jugadores que forma parte de sus planes para 2027.
En los últimos días hubo avances concretos. Según confiaron fuentes cercanas a la comisión directiva, Nahuel Gallardo, Ezequiel Parnisari, Santiago Briñone, Álvaro Veliez y Gabriel Carabajal habrían alcanzado un acuerdo de palabra para seguir en el “Santo”. El próximo paso será cruzar cifras con los representantes y, de no mediar inconvenientes, los cinco firmarían la extensión de sus vínculos en las próximas horas.
Los que se quedarían
Parnisari aparece como uno de los pilares más sólidos. El zaguero de 36 años, que arribó a comienzos de año proveniente de San Miguel, disputó 33 partidos en la Primera Nacional, todos como titular, y acumuló casi 3.000 minutos. Con pasos por Olimpo, Aldosivi, Agropecuario e Instituto, se transformó en uno de los futbolistas más utilizados del año.
Briñone, en cambio, quiere desquitarse. El volante cordobés de 29 años, que vino de Estudiantes de Caseros, estuvo en 30 encuentros y marcó dos veces, aunque reconoció que no rindió a la altura de lo que pretendía. Hace poco expresó su deseo de continuar. “Me quiero quedar en San Martín porque me gustó la pasión con la que viven el fútbol. Quiero una revancha y lograr grandes cosas con este club”, afirmó.
La nómina se completaría con Gallardo, lateral izquierdo surgido en River e hijo de Marcelo Gallardo, que llegó libre de Delfín de Ecuador y sumó 13 presencias, y con Veliez.
El delantero mendocino se incorporó a mitad de temporada procedente de Tristán Suárez y, en el ciclo de Orfila, jugó 17 partidos, con dos goles y dos asistencias. Su polifuncionalidad fue, justamente, lo que sedujo al entrenador.
La renovación de Carabajal era una de las más buscadas. El conductor fue el primer refuerzo de Orfila, que ya lo conocía de Cusco FC de Perú, y el DT pidió retenerlo. Durante el semestre se ganó un lugar entre los titulares y dejó su sello en duelos clave, como el penal del 1-0 contra San Martín de San Juan y el tanto que abrió la goleada 3-0 sobre Agropecuario. El propio Orfila lo puso como ejemplo. “Carabajal venía con pergaminos, pero no llegaba de una buena situación deportiva y lo ha hecho muy bien”, destacó.
Fichas ajenas
Distinto es el panorama de los cedidos. Bruno Cabrera, Kevin López y Lautaro Ovando tendrían la intención de prolongar su estadía; sin embargo, sus préstamos vencen el 31 de diciembre y la continuidad depende de lo que resuelvan las instituciones propietarias de sus derechos. Cabrera es la prioridad del cuerpo técnico: el atacante de 23 años desembarcó en julio desde Lanús y respondió con siete tantos en 17 presentaciones.
Los casos de López y Ovando tienen un denominador común: ambos sufrieron la rotura de los ligamentos cruzados. El mediocampista, que pertenece a Independiente y en 2025 vistió la camiseta de Atlético, se lesionó a principios de mayo, en la victoria 2-1 contra Atlético de Rafaela, luego de sumar 11 apariciones y un gol.
El punta, cedido por Argentinos, se lastimó a fines de marzo, cuando ya había facturado tres goles en apenas cuatro compromisos.
¿Se queda Arfaras?
Lo de Luca Arfaras parece más encaminado. El delantero, autor del doblete con el que San Martín se lo dio vuelta a Chacarita en agosto, habría dado el visto bueno para extender su cesión. Ahora resta la respuesta de Estudiantes de La Plata, dueño de su pase, con el que deberán negociarse los términos de un nuevo préstamo. En el año registró 23 partidos y tres conquistas.
Con la pretemporada fijada para el 4 de enero, en el conjunto de Bolívar y Pellegrini pretenden llegar a esa fecha con la columna vertebral asegurada. A partir de esa estructura, la cúpula avanzará con los refuerzos que solicitó Orfila, con un objetivo claro: que la próxima campaña no repita los errores de esta.