La eliminación todavía pesa en Alejandro Orfila. En una entrevista con el canal oficial de San Martín, el entrenador reconoció que el final de la temporada lo golpeó y que, antes de pensar en 2027, lo primero que hizo fue mirarse a sí mismo. En la charla repartió responsabilidades, defendió a los hinchas y dejó en claro que los errores se corrigen puertas adentro.