“En algo fallé”: la dura autocrítica de Alejandro Orfila tras la temporada de San Martín sin Reducido
Resumen para apurados
- Alejandro Orfila, DT de San Martín de Tucumán, realizó una autocrítica en el canal oficial del club tras no clasificar al Reducido de la Primera Nacional al cierre del torneo.
- Tras empatar 0-0 ante Colegiales, el entrenador repartió culpas entre el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, pero eximió de responsabilidades al apoyo de los hinchas.
- Orfila ratificó su continuidad para la próxima temporada, buscando consolidar un equipo protagonista y con identidad, y afirmó que el trabajo hacia el nuevo torneo ya comenzó.
La eliminación todavía pesa en Alejandro Orfila. En una entrevista con el canal oficial de San Martín, el entrenador reconoció que el final de la temporada lo golpeó y que, antes de pensar en 2027, lo primero que hizo fue mirarse a sí mismo. En la charla repartió responsabilidades, defendió a los hinchas y dejó en claro que los errores se corrigen puertas adentro.
Aunque el equipo ya estaba sin chances antes del último partido, el impacto llegó después del 0-0 ante Colegiales. “Estuve varios días triste, incómodo. Sobre todo me embargó la tristeza de no haber podido lograr el objetivo, que era entrar al Reducido con una institución tan prestigiosa. A mí me preocuparía si alguien de nosotros no estaba triste”, confesó.
Con el paso de los días, el DT empezó a revisar su propio trabajo. “Lo primero que hice fue evaluar en qué me equivoqué. A veces hablo con gente que me dice: ‘Pero no siempre te equivocás’. Yo soy de los que siempre dicen: ‘En algo fallé’. Encontré cosas que no me salieron como yo pretendía y me equivoqué”, reconoció.
Responsabilidad compartida
Orfila, sin embargo, no cargó todo sobre sus espaldas. “Somos responsables del momento deportivo que vivimos: el cuerpo técnico encabezado por mí, los futbolistas y los dirigentes. Hemos tenido entre todos una muy fuerte autocrítica”, explicó. Eso sí, aclaró que los detalles no saldrán a la luz: “Se hablan puertas adentro y se solucionan puertas adentro”.
En ese reparto, dejó a un actor afuera. “El hincha no se equivocó en nada. Al contrario, nos dio ímpetu, nos dio empuje. Una de las cosas por las que me quedo es por el hincha”, destacó. También apuntó contra la falta de autocrítica: “El tema es cuando vos tenés un ego elevado y creés que hiciste todo bien”.
Para 2027, el DT pretende sostener la identidad que, según contó, la gente le reconoce en la calle: un San Martín protagonista, que sale a buscar los partidos en todas las canchas. “Ese es el ADN de mis equipos y sé que es el paladar del club”, aseguró. Además, avisó que no habrá tiempo de espera: “Para nosotros, el torneo que viene arrancó hoy”.