La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo luego de que el joven uruguayo rompiera el silencio y diera su versión sobre el final de la relación. La influencer, hija del empresario Ricardo Fort, había confirmado la ruptura este miércoles a través de sus historias de Instagram, con una frase que pareció tener un destinatario directo: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.