Resumen para apurados
- Marta Fort y su novio Juan Manuel Ramírez confirmaron este miércoles su separación en redes, con versiones cruzadas sobre los motivos y la exposición de la pareja.
- Tras meses de noviazgo iniciado en un casting, la influencer aludió a inseguridades de su ex, mientras que el joven uruguayo afirmó que él decidió cortar el vínculo.
- El conflicto refleja las tensiones entre la alta exposición del clan Fort y la vida privada, abriendo el debate sobre el impacto mediático en sus relaciones personales.
La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo luego de que el joven uruguayo rompiera el silencio y diera su versión sobre el final de la relación. La influencer, hija del empresario Ricardo Fort, había confirmado la ruptura este miércoles a través de sus historias de Instagram, con una frase que pareció tener un destinatario directo: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.
Sin embargo, el relato de Ramírez fue diferente. Según contó Pochi, de la cuenta Gossipeame, quien se comunicó con el joven tras conocer la noticia, él le aseguró que había sido quien decidió terminar el vínculo.
“No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, habría explicado Ramírez en los mensajes que la panelista leyó en Puro Show, el ciclo de El Trece.
Qué dijo el exnovio de Marta Fort sobre la separación
El uruguayo también manifestó su sorpresa por la publicación de Martita, especialmente por la referencia a las inseguridades. Según el relato de Pochi, Ramírez sostuvo que siempre mantuvo una actitud respetuosa durante la relación y que no esperaba enterarse de esa manera de la ruptura.
Además, buscó despejar cualquier especulación sobre sus intenciones al iniciar el romance con la hija de Ricardo Fort. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, afirmó.
En sus mensajes también tuvo palabras de reconocimiento para la familia de su expareja. “La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”, expresó.
Las versiones cruzadas sobre quién decidió terminar la relación
El anuncio de Marta Fort había generado sorpresa porque, según comentó Pochi en el programa de televisión, días antes la influencer todavía le enviaba mensajes a Ramírez y reaccionaba a sus publicaciones en las redes sociales.
La panelista también se comunicó con César Carozza, abogado de los hijos de Ricardo Fort, quien confirmó que la separación había sido conversada entre ambos.
De esta manera, quedaron expuestas algunas diferencias entre las versiones. Mientras la publicación de Martita pareció apuntar a las inseguridades de su pareja, Ramírez aseguró que fue él quien decidió ponerle fin al vínculo por actitudes cotidianas que no le gustaban.
“Con esa historia está claro quién está bien y quién está mal”, fue la frase con la que el joven cerró sus mensajes a Pochi.
La relación había comenzado pocos meses atrás y se había hecho pública después de que Marta Fort lo conociera en un casting organizado en un ciclo de Blender. En aquel momento, la influencer había bromeado sobre su búsqueda de un hombre morocho, tatuado y de buena contextura física.
Incluso había hablado del romance en distintas oportunidades y compartido imágenes junto a Ramírez, por lo que el anuncio de la ruptura tomó por sorpresa a sus seguidores.