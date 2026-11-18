Durante ese viaje inicial por Norteamérica, la pareja compartió estadías en los parques temáticos de Walt Disney World y en Las Vegas, donde el propio Ramírez se hizo cargo de parte de los gastos del itinerario. “Él me pagó el resto del viaje”, había revelado Marta en su momento para destacar la actitud de su entonces pretendiente. El vínculo se afianzó con salidas familiares, viajes a Mendoza para celebrar el cumpleaños de la joven y regalos de su entorno cercano, como una estadía obsequiada por Marisa, la madrina de la influencer.