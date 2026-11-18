Resumen para apurados
- Marta Fort anunció en Instagram su separación de Juan Manuel Ramírez tras cinco meses de noviazgo, aludiendo a la inseguridad de él frente a su alta exposición mediática.
- La pareja se conoció tras un casting en vivo del programa de streaming Blender. Ramírez negó en televisión haber tenido interés económico y lamentó enterarse por redes.
- Tras la ruptura, la influencer sugirió reabrir el casting mediático de novios, mientras el debate sobre el costo de la fama y las versiones cruzadas continúa en el espectáculo.
Marta Fort confirmó el final de su relación sentimental con Juan Manuel Ramírez tras cinco meses de noviazgo y desató una inmediata repercusión mediática al apuntar contra las supuestas inseguridades de su expareja frente a su estilo de vida expuesto.
La ruptura, anunciada mediante una placa en sus redes sociales, tomó un giro inesperado cuando el propio joven uruguayo rompió el silencio en televisión para expresar su angustia por enterarse de la decisión a través de las plataformas digitales y salir al cruce de las especulaciones sobre sus intenciones económicas.
El desenlace de la historia amorosa se hizo público a través de las historias de Instagram de la hija de Ricardo Fort. Sobre un fondo negro, la influencer compartió un mensaje categórico para dar por terminado el vínculo que había nacido meses atrás en un programa de streaming. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, redactó en la primera parte de su comunicado.
Sin embargo, la publicación no se limitó a la confirmación de la soltería, sino que incluyó un dardo directo dirigido hacia Ramírez. “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, disparó la joven, sugiriendo que la sobreexposición y la atención mediática terminaron desgastando el noviazgo. Para cerrar el anuncio con ironía, Marta arrobó a la cuenta del canal de streaming Blender y preguntó si debían continuar con el casting para buscarle una nueva compañía.
La respuesta de Juan Manuel Ramírez y el trasfondo del romance de streaming
La reacción de la expareja de la heredera no tardó en llegar. Durante una entrevista concedida al programa Puro Show por la pantalla de eltrece, el joven uruguayo de 28 años dedicado a la compraventa de vehículos habló sobre el impacto emocional que le provocó la filtración del quiebre.
En su intervención televisiva con la periodista "Pochi", Ramírez manifestó su angustia al enterarse del fin del noviazgo por las publicaciones en redes sociales y rechazó categóricamente los prejuicios sobre su relación con la heredera del imperio chocolatero. “Nunca me colgué de su plata”, aseveró de forma enfática para despejar cualquier sospecha de oportunismo financiero.
La relación entre ambos había comenzado a mediados de 2026 en el marco del programa Blender at Night, conducido por José María Listorti. En aquel segmento, la influencer lanzó una convocatoria abierta para encontrar pareja, fijando requisitos como tener entre 26 y 40 años, ser alto, morocho, poseer vehículo propio y contar con disponibilidad para ir al gimnasio. Ramírez se postuló tras la viralización del concurso con un mensaje directo y, luego de un intercambio de chats, decidió viajar a Estados Unidos para conocerla mientras ella realizaba coberturas durante el Mundial 2026.
Durante ese viaje inicial por Norteamérica, la pareja compartió estadías en los parques temáticos de Walt Disney World y en Las Vegas, donde el propio Ramírez se hizo cargo de parte de los gastos del itinerario. “Él me pagó el resto del viaje”, había revelado Marta en su momento para destacar la actitud de su entonces pretendiente. El vínculo se afianzó con salidas familiares, viajes a Mendoza para celebrar el cumpleaños de la joven y regalos de su entorno cercano, como una estadía obsequiada por Marisa, la madrina de la influencer.
La oficialización formal del noviazgo se produjo en vivo el 11 de septiembre en los estudios del mismo programa de streaming donde se habían conocido. En aquella emisión, Ramírez tomó el micrófono frente a las cámaras y le propuso noviazgo formal con la frase “¿Querés ser mi novia?”, obteniendo un “Sí, quiero” como respuesta en medio de abrazos y besos en el estudio.
A pesar de las postales compartidas en redes y de las alusiones que la joven realizaba sobre sus deseos de casarse durante su participación en MasterChef Celebrity, la convivencia con la fama extrema terminó pasando factura. La separación formal tras cinco meses de noviazgo deja ahora un cruce de versiones entre la acusación de inseguridad vertida por Marta Fort y la defensa pública de Juan Manuel Ramírez sobre su conducta personal y económica durante la relación.