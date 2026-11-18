Resumen para apurados
- Toto Wolff descartó en Alemania la salida del campeón Kimi Antonelli a Ferrari, afirmando que la lealtad mutua y el éxito deportivo aseguran su futuro en Mercedes.
- El piloto italiano se formó desde los 12 años en el programa juvenil de Mercedes y convivió con Wolff, mientras su padre ratificó el deseo de ganar más títulos con el equipo.
- La ratificación consolida el proyecto a largo plazo de Mercedes con Antonelli, frenando la presión de Ferrari y proyectando al italiano como un ídolo indiscutido en la F1.
El director de Mercedes, Toto Wolff, aseguró que tiene "0,0%" de preocupación por una posible salida de Kimi Antonelli a Ferrari. El austríaco basó su respuesta en la relación que el flamante campeón del mundo y su familia mantienen con el equipo de Brackley y en la competitividad que mostró la escudería durante la temporada.
La posibilidad de ver al piloto de Bolonia en un auto rojo volvió a instalarse en Italia tras su consagración. "Porque Kimi y su familia son personas leales. En este caso, estoy convencido, sí. Pero no nos basamos únicamente en la lealtad", explicó Wolff en declaraciones al diario alemán Bild.
El directivo vinculó la continuidad del italiano con el rendimiento del equipo. "Esta temporada ha demostrado que podemos ganar carreras y títulos. Eso es lo más importante para cualquier piloto, incluido Kimi", señaló. Y graficó: "Él pertenece a Mercedes como las ruedas pertenecen a un coche".
Un invitado permanente en la casa de Wolff
La relación comenzó mucho antes de la Fórmula 1: Antonelli ingresó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes a los 12 años. Wolff recordó que, cuando todavía era menor de edad, se alojaba en su casa durante las visitas a la fábrica. "Por las noches solíamos ver películas juntos, aunque en realidad solo las veía yo, porque Susie no aguanta despierta más de 10 minutos y Kimi terminaba completamente agotado tras las intensas jornadas", relató.
Marco Antonelli, padre del piloto, también descartó un cambio de equipo. "Estamos muy contentos de estar en Mercedes. No pensamos en irnos a otro equipo ahora. Pensamos quedarnos en Mercedes y tratar de ganar más títulos con ellos, por supuesto", dijo a ESPN durante el Gran Premio de San Pablo.
Para Wolff, la popularidad del italiano en su país no depende de que vista de rojo. Consultado sobre si podría ser más querido que Michael Schumacher en su etapa en Ferrari, respondió: "¡Por supuesto! Al fin y al cabo, es italiano". Y cerró con una postal del Gran Premio de Monza: "Los tifosi ahora visten camisetas de Ferrari con gorras de Mercedes".