Un invitado permanente en la casa de Wolff

La relación comenzó mucho antes de la Fórmula 1: Antonelli ingresó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes a los 12 años. Wolff recordó que, cuando todavía era menor de edad, se alojaba en su casa durante las visitas a la fábrica. "Por las noches solíamos ver películas juntos, aunque en realidad solo las veía yo, porque Susie no aguanta despierta más de 10 minutos y Kimi terminaba completamente agotado tras las intensas jornadas", relató.