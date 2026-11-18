Los encargados de edificios y los trabajadores de propiedad horizontal perciben en noviembre de 2026 los salarios establecidos en la última actualización paritaria del sector. La escala contempla los haberes básicos de encargados permanentes, ayudantes, mayordomos, intendentes, vigiladores y otras categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 589/10.