Encargados de edificios: cuánto cobran en noviembre de 2026 con la nueva escala salarial
Los trabajadores de propiedad horizontal tienen nuevos valores salariales según la categoría del edificio, la función y si cuentan o no con vivienda. El acuerdo paritario también establece un adicional remuneratorio de $45.000 y distintos pluses por tareas específicas.
Resumen para apurados
- En noviembre de 2026, encargados de edificios de Argentina perciben nuevos básicos y un extra de $45.000 tras el acuerdo paritario entre FATERYH y las cámaras del sector.
- El convenio CCT 589/10 acordado en septiembre fijó escalas según categoría, funciones y uso de vivienda, sumando adicionales por tareas específicas como limpieza o residuos.
- El esquema salarial rige hasta febrero de 2027, con una nueva revisión pactada para diciembre de 2026, lo que incidirá directamente en el valor de las expensas consorciales.
Los encargados de edificios y los trabajadores de propiedad horizontal perciben en noviembre de 2026 los salarios establecidos en la última actualización paritaria del sector. La escala contempla los haberes básicos de encargados permanentes, ayudantes, mayordomos, intendentes, vigiladores y otras categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 589/10.
Los montos varían de acuerdo con la categoría del edificio y la modalidad de contratación, es decir, si el trabajador dispone de vivienda o no. Además, la planilla salarial incorpora un adicional remuneratorio mensual de $45.000, proporcional a cada categoría, y distintos pluses por tareas específicas.
La actualización forma parte del acuerdo firmado el 4 de septiembre de 2026 entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empresariales del sector.
Cuánto cobra un encargado de edificio en noviembre de 2026
Los salarios básicos de los encargados permanentes dependen de la categoría del edificio. Estos son los valores correspondientes a noviembre:
Encargado permanente con vivienda:
Primera categoría: $1.365.810.
Segunda categoría: $1.308.901.
Tercera categoría: $1.251.992.
Cuarta categoría: $1.138.175.
Encargado permanente sin vivienda:
Primera categoría: $1.557.719.
Segunda categoría: $1.492.814.
Tercera categoría: $1.427.909.
Cuarta categoría: $1.298.099.
Cuánto cobran los mayordomos e intendentes
La escala salarial también establece remuneraciones diferenciadas para los mayordomos, según la categoría del edificio y si cuentan con vivienda.
Mayordomo con vivienda:
Primera categoría: $1.406.420.
Segunda categoría: $1.347.819.
Tercera categoría: $1.289.219.
Cuarta categoría: $1.172.017.
Mayordomo sin vivienda:
Primera categoría: $1.610.256.
Segunda categoría: $1.543.162.
Tercera categoría: $1.476.068.
Cuarta categoría: $1.341.880.
En el caso de los intendentes, el salario básico establecido es de $1.864.803 para las cuatro categorías de edificios.
Por su parte, el personal que desempeña más de una función percibe los mismos valores previstos para los encargados permanentes, tanto con vivienda como sin ella.
Qué adicionales cobran los encargados de edificios en noviembre
Además de los salarios básicos, la planilla contempla un adicional remuneratorio mensual de $45.000 para las categorías comprendidas en el convenio, proporcional a cada una.
También se establecen los siguientes adicionales y pluses:
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.552,20.
Clasificación de residuos: $43.958,90.
Valor vivienda: $9.376,20.
Antigüedad (1% por año, según Resolución 106/09): $12.981.
Antigüedad (2% por año, artículo 11): $25.962.
Limpieza de cocheras: $34.828,80.
Movimiento de coches (hasta 20 unidades): $51.567,70.
Jardín: $34.828,80.
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $58.590,70.
Viáticos: $96.998,60.
La escala también contempla un adicional del 50% por zona desfavorable y un plus del 10% para quienes cuentan con el título de Encargado Integral de Edificio.
Qué establece el acuerdo paritario de los encargados de edificios
El acuerdo salarial fue firmado el 4 de septiembre de 2026 por la FATERYH y las entidades que representan al sector empleador: la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.
El entendimiento ratificó la vigencia de las cláusulas y obligaciones del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 y estableció una actualización de las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, inclusive.
Además, las partes acordaron volver a reunirse en diciembre de 2026 para analizar una posible recomposición o un nuevo incremento salarial para los meses siguientes.