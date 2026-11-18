Resumen para apurados
- El DJ Mariano Mellino encabezará una fiesta de música electrónica el sábado 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán, en un evento que durará toda la noche.
- La jornada de ocho horas incluirá shows de MissLupe, Caro Zamora y Fer Torti. Con sectores ya agotados, quedan los últimos tickets generales y de backstage a la venta.
- La llegada del referente del progressive house consolida a la provincia dentro del circuito de grandes espectáculos y festivales de música electrónica a nivel nacional.
La noche va a terminar cuando el sol empiece a iluminar el Parque 9 de Julio. Mariano Mellino vuelve a la provincia este sábado 21 de noviembre para encabezar una fiesta de música electrónica que será hasta las 6 de la mañana en el Palacio de los Deportes.
El DJ y productor argentino será el nombre principal de una grilla que también tendrá a MissLupe como invitada especial, a Caro Zamora en el warm up, el set que prepara la pista antes del artista principal, y a Fer Torti en la apertura. A pocos días del evento, quedan las últimas entradas disponibles para sumarse al evento.
Cuánto cuestan las entradas que quedan
Se pueden adquirir por Paseshow y quedan dos categorías disponibles. La entrada general cuesta $40.000 más gastos de servicio, mientras que el acceso backstage tiene un valor de $80.000 más gastos de servicio.
El resto de las opciones ya no está disponible: se agotaron el pack de tres generales, el VIP Standing y los packs correspondientes a otras categorías.
Cómo comprar las entradas
Para comprar por internet hay que ingresar a Paseshow y buscar “Mariano Mellino Tucumán 21 de noviembre”. Allí se puede elegir entre las categorías que todavía tienen disponibilidad, seleccionar la cantidad de tickets y completar el pago.
El valor final puede ser superior al precio publicado por los gastos de servicio de la ticketera.
También se consiguen en La Rockería Tucumán, uno de los puntos oficiales informados por la producción.
La fiesta será en el Palacio de los Deportes y está producida por Rasuk Producciones en alianza con Medusa Club. La programación comenzará a las 22 del sábado y continuará hasta las 6 del domingo.
Una noche de progressive house
El sonido de Mellino es el progressive house, una rama de la música electrónica que construye sus sets de manera gradual: bases que se sostienen, capas que se suman poco a poco y pasajes largos que envuelven la pista antes de llegar a los momentos de mayor intensidad.
Lleva más de dos décadas dentro de esa escena. Comenzó su carrera a los 19 años y tuvo entre sus principales referencias a Hernán Cattáneo, Nick Warren, John Digweed y Sasha. Con el tiempo llevó su música a festivales como Ultra Music Festival, Lollapalooza, Cosquín Rock y Brunch Electronik.
La noche no irá por un único sonido
MissLupe llegará con un set híbrido, una presentación que mezcla una sesión de DJ con voz en vivo, canciones propias, remixes y performance. Su propuesta cruza pop y electrónica y lleva ese formato a una experiencia más cercana a un show que a una selección tradicional de tracks.
El recorrido empezará antes con talento local. Fer Torti estará a cargo de la apertura y Caro Zamora del warm up, preparando la pista para los artistas principales