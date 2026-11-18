A pesar de su importancia biológica, las poblaciones de tapir sufrieron una marcada retracción en la Argentina debido a la caza indiscriminada, el avance de la frontera agropecuaria y la fragmentación de su hábitat. Como consecuencia de esta presión, la especie se encuentra extinta en las provincias de Tucumán y Corrientes. En el presente, solo persisten registros aislados de ejemplares en el noreste de Santiago del Estero y en el norte de Santa Fe.