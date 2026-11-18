Resumen para apurados
- El Ecoparque porteño anunció el nacimiento de Yunga, una cría hembra de tapir americano nacida el 8 de noviembre, para fortalecer la conservación de una especie amenazada.
- Su madre, Jacarandá, proviene de Horco Molle en Tucumán, provincia donde este mamífero clave para la dispersión de semillas y regeneración de bosques se encuentra extinto.
- La cría aporta variabilidad genética a los programas de cría bajo manejo humano, esenciales para futuros proyectos de reintroducción en hábitats naturales y concientización.
El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires anunció el nacimiento de Yunga, una cría hembra de tapir americano (Tapirus terrestris) que llegó al mundo el pasado 8 de noviembre en el predio de Palermo.
El acontecimiento representa un hito para la preservación de la fauna autóctona argentina y mantiene un vínculo directo con la provincia de Tucumán, de donde proviene su madre, llamada Jacarandá. La llegada de la pequeña suma un nuevo individuo a los programas de conservación orientados a recuperar una especie que actualmente se encuentra extinta en estado silvestre dentro del territorio tucumano.
Tanto la recién nacida como su madre permanecen bajo el seguimiento continuo de los equipos de Nutrición, Cuidado Animal y Veterinaria del establecimiento porteño. A través de evaluaciones diarias de peso, comportamiento y alimentación, los profesionales ratificaron que ambas se encuentran en perfecto estado de salud.
El lazo con Tucumán y las características de la cría
La madre de la cría, Jacarandá, fue trasladada al Ecoparque desde la Reserva Experimental Horco Molle, ubicada en Yerba Buena. Esta vinculación resalta la contribución de los centros de manejo tucumanos a la formación de planteles reproductivos que buscan resguardar la biodiversidad del Norte Argentino.
En sus primeras semanas de vida, Yunga exhibe un pelaje distintivo compuesto por rayas y manchas circulares de color blanco sobre su cuerpo. Esta coloración funciona como un camuflaje natural que le permite pasar desapercibida entre la vegetación frente a eventuales depredadores. Según detallaron las autoridades del predio, este patrón temporal comenzará a desaparecer de forma progresiva a partir de los seis meses de edad.
Un "jardinero de la selva" extinto en la provincia
El tapir americano es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica y cumple un rol ecológico central en los ecosistemas selváticos al actuar como dispersor de semillas. Equipado con una probóscide móvil o trompa para arrancar hojas, cortezas y frutos, este animal ingiere la materia vegetal y expulsa las semillas intactas en sus deposiciones. De este modo, permite que las semillas germinen lejos de la planta de origen, favoreciendo la regeneración natural de bosques y selvas.
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A pesar de su importancia biológica, las poblaciones de tapir sufrieron una marcada retracción en la Argentina debido a la caza indiscriminada, el avance de la frontera agropecuaria y la fragmentación de su hábitat. Como consecuencia de esta presión, la especie se encuentra extinta en las provincias de Tucumán y Corrientes. En el presente, solo persisten registros aislados de ejemplares en el noreste de Santiago del Estero y en el norte de Santa Fe.
Resguardo genético del tapir americano y proyección a futuro
El nacimiento de Yunga forma parte del Programa de Conservación del Tapir que lleva adelante el Ecoparque de Buenos Aires, integrado al Programa para el Manejo Reproductivo de Especies Amenazadas. El propósito de estas iniciativas es sostener poblaciones saludables bajo manejo humano y obtener datos sanitarios y genéticos que respalden futuros proyectos de reintroducción en hábitats naturales de los que el animal desapareció.
El predio porteño cuenta con antecedentes en este programa, entre los que se destaca el nacimiento de Jacinto, una cría concebida por ejemplares de Corrientes. A mediano plazo, la institución prevé que Yunga actúe como una embajadora de su especie para promover la educación ambiental y concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger la fauna nativa.