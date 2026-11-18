River recibió una mala noticia en la recta final de la temporada. Aníbal Moreno deberá pasar por el quirófano en los próximos días para tratar una discopatía lumbar que lo afecta desde finales de agosto. La decisión fue tomada en conjunto por el futbolista y el cuerpo médico después de que los tratamientos alternativos no ofrecieran los resultados esperados. De esta manera, el volante central se perderá lo que resta de 2026, incluido el enfrentamiento contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.