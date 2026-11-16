Resumen para apurados
- U2 sumó una cuarta y última fecha en el estadio River Plate para el 29 de marzo de 2027 tras agotar las tres primeras funciones de su gira mundial en Buenos Aires.
- La alta demanda colapsó la fila virtual con más de un millón de usuarios. La banda irlandesa, que tendrá a Beck como invitado, no tocaba en Argentina desde su visita en 2017.
- Con este show, el grupo reunirá a más de 300.000 personas en el Monumental y dará cierre definitivo al tramo latinoamericano de su gira The Greatest Show on Earth.
U2 agregó una cuarta y última fecha en el estadio River Plate, después de agotar las localidades para los tres conciertos que tenía previstos en Buenos Aires. La banda irlandesa volverá a presentarse en el Monumental el 29 de marzo de 2027, en el cierre del tramo latinoamericano de su gira The Greatest Show on Earth World Tour.
La demanda superó las expectativas: más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual durante la venta de entradas para los shows del 23, 25 y 27 de marzo. Con la nueva función, el grupo prevé convocar a más de 300.000 espectadores en cuatro noches en Buenos Aires.
Las entradas para el concierto adicional estarán disponibles desde el miércoles 18 de noviembre, a las 13, exclusivamente a través de All Access. La venta permitirá financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.
No habrá nuevas presentaciones en el país debido al calendario internacional de la gira. Además, el concierto del 29 de marzo será el último de U2 en América Latina. El recorrido comenzará en Ciudad de México, continuará en San Pablo y tendrá su cierre en la Argentina.
El regreso marcará la vuelta de la banda a los estadios después del cierre de The Joshua Tree Tour.
Beck será el invitado especial y habrá un escenario inspirado en un circo
Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. estarán acompañados por el músico estadounidense Beck, quien participará como invitado especial durante las cuatro presentaciones en River.
El repertorio combinará canciones de Carnaval de Luz, el nuevo álbum atribuido al grupo, con algunos de sus clásicos más reconocidos, entre ellos “One”, “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Where the Streets Have No Name”.
La puesta en escena tendrá una estética inspirada en un circo, con un telón rojo que cubrirá el frente del estadio, pasarelas y un escenario central. La propuesta buscará integrar al público a la ambientación del disco y de la gira.
La última visita de U2 a la Argentina fue en 2017, cuando ofreció dos conciertos en el Estadio Ciudad de La Plata como parte de The Joshua Tree Tour. Diez años después, regresará al país con cuatro funciones consecutivas en el Monumental: 23, 25, 27 y 29 de marzo.
La historia de U2 en la Argentina
La relación de U2 con el público argentino comenzó en febrero de 1998, cuando llegó por primera vez al país con el PopMart Tour. En aquella oportunidad ofreció tres conciertos en River Plate, los días 5, 6 y 7 de febrero.
La segunda visita fue en marzo de 2006, nuevamente en el Monumental. La banda presentó el Vertigo Tour con dos funciones, el 1 y el 2 de marzo, acompañada por Franz Ferdinand como grupo invitado. La gira promocionaba el álbum How to Dismantle an Atomic Bomb.
En 2011, U2 eligió el Estadio Ciudad de La Plata para el 360° Tour. Actuó el 30 de marzo y el 2 y 3 de abril, con Muse como banda de apertura. Los conciertos formaron parte de la gira vinculada con el disco No Line on the Horizon.
La última presentación en suelo argentino tuvo lugar en octubre de 2017. El grupo regresó al estadio platense los días 10 y 11 con The Joshua Tree Tour, que conmemoraba los 30 años del lanzamiento de ese álbum. Noel Gallagher’s High Flying Birds fue el artista invitado.
En total, antes de su regreso previsto para 2027, U2 realizó diez conciertos en la Argentina a lo largo de cuatro visitas. River Plate recibió las primeras cinco presentaciones, mientras que las otras cinco se desarrollaron en el Estadio Ciudad de La Plata.