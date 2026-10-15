U2 vuelve a la Argentina en 2027: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas

El anuncio genera expectativa entre los fanáticos, que podrán reencontrarse con el grupo nueve años después de su última visita. El espectáculo combinará los grandes éxitos de su trayectoria con canciones de su próximo álbum de estudio, Carnaval de Luz, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre. Además, Beck será el invitado especial en ambas fechas.