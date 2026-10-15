U2 vuelve a la Argentina en 2027: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas

Resumen para apurados
- U2 confirmó su regreso a la Argentina: la banda irlandesa tocará el 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio de River Plate en el marco de su nueva gira mundial.
- El grupo no se presenta en el país desde 2017. Los tickets se venderán por All Access con preventa desde el 21 de octubre y Beck actuará como telonero.
- El tour celebrará los 50 años de trayectoria de la banda e incluirá sus grandes éxitos junto a las canciones de su nuevo disco de estudio, Carnaval de Luz.
Después de casi diez años sin presentarse en el país, U2 confirmó su regreso a la Argentina con dos conciertos en el estadio de River Plate. La banda irlandesa liderada por Bono actuará el 23 y el 25 de marzo de 2027, en el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth.
El anuncio genera expectativa entre los fanáticos, que podrán reencontrarse con el grupo nueve años después de su última visita. El espectáculo combinará los grandes éxitos de su trayectoria con canciones de su próximo álbum de estudio, Carnaval de Luz, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre. Además, Beck será el invitado especial en ambas fechas.
Cuándo salen a la venta las entradas para U2 en River
Los tickets para los dos conciertos de U2 en la Argentina tendrán una instancia de preventa exclusiva y otra de venta general. Según el cronograma anunciado, las entradas estarán disponibles a través de la plataforma All Access.
Estas son las fechas y los horarios que deberán tener en cuenta los fanáticos:
- Preventa Santander Visa: miércoles 21 de octubre, desde las 10.
- Venta general: jueves 22 de octubre, desde las 10.
- Plataforma oficial: All Access (www.allaccess.com.ar).
- Beneficio de preventa: seis cuotas sin interés para clientes de Santander Visa.
Cuándo fueron los últimos conciertos de U2 en la Argentina
La última visita de U2 al país fue en octubre de 2017, cuando la banda se presentó en el Estadio Único de La Plata con su gira The Joshua Tree Tour. Aquella serie de conciertos celebró los 30 años del disco The Joshua Tree, uno de los trabajos más reconocidos de su carrera.
El regreso de marzo de 2027 marcará, así, el reencuentro con el público argentino después de casi una década. En esta oportunidad, el grupo llegará con un nuevo espectáculo y material musical que ampliará su repertorio de clásicos.
U2 celebra 50 años de historia con una nueva gira mundial
El anuncio de los conciertos en Buenos Aires llega pocas semanas después de que U2 cumpliera medio siglo desde sus primeros pasos como banda.
La historia comenzó el 25 de septiembre de 1976, cuando Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron a un aviso publicado por Larry Mullen Jr. en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín. El baterista buscaba músicos para formar un grupo y aquella convocatoria dio origen a una de las bandas más influyentes del rock internacional.
Con cinco décadas de trayectoria, U2 prepara ahora una nueva etapa con The Greatest Show on Earth, una gira que tendrá dos paradas en Buenos Aires en marzo de 2027. Los conciertos incluirán canciones emblemáticas de su repertorio y material de Carnaval de Luz, el próximo álbum de estudio de la banda, cuyo lanzamiento está anunciado para el 13 de noviembre.