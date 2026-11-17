En términos técnicos, aclaró que la disponibilidad de sonido y de luces en las salas existentes en Tucumán son “bastante elementales y, por ejemplo, la Provincia no provee los fondos suficientes para mejorarlos; es muy difícil sostener una cartelera y que las autoridades no se den cuenta del sacrificio que significa tanto para la presidenta del Ente como para nosotros los productores”. “No se puede trabajar así. Tuvimos problemas que el seguidor a último momento porque no funcionaba el del teatro”, contó. El seguidor es la iluminación especial que sigue a la artista cuando se desplaza por el escenario. Esos inconvenientes no se vieron, sino que quedaron entre bambalinas. La experiencia satisfactoria del público no se empañó por nada fuera de lo artístico, pero encarar una propuesta de la calidad de la ofrecida por Roger implica una exigencia especial.