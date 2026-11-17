“Un 10 de 10”. Esa fue la calificación que le puso Julieta Posse al concierto que ofreció Elena Roger el sábado en el teatro San Martín, en una experiencia construida desde la intimidad de una cantante acompañada por un pianista y ante una platea embelesada que coreó varios de los temas más conocidos que interpretó.
“Elena hace muchísima conexión con el público desde que comienza el recital: pisa el escenario y se empieza a aplaudir. Lo primero que dijo es que iba a ser un recorrido sobre su vida y desde entonces fue narrando las historias de cada canción, incluso las que nunca había interpretado antes”, describió sobre el show, en el cual Roger estuvo secundadas solamente por el pianista Nicolás Guerschberg.
Ese paseo musical tuvo paradas en composiciones de Charly García y de Ástor Piazzolla, en temas que inmortalizó Edith Piaf o de los musicales “Evita” y “Mina… che cosa sei?!?”; en su interpretación de “Parole, parole”, Roger pidió que primero los varones canten el estribillo, y después que lo hagan las mujeres, lo que constituyó una suerte de competencia entre géneros. “Todos se coparon; ella bajó del escenario y empezó a recorrer las butacas para después cantar ‘Lunita tucumana’, que fue muy coreada, así como ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’. Se emocionó, porque no sé si esperaba esa reacción. Ella te transmite todo, ha sido impresionante y compartimos mucha alegría a tal punto que no queríamos que se acabe ese momento”, relató a LA GACETA
Durante las dos horas de concierto, los concurrentes “estuvimos concentrados en lo que hacía y dejamos de pensar en lo que hay afuera, porque estás disfrutando el momento gracias a Elena”. La seducción fue total, y la entrega, absoluta. “No se piensa en otra cosa que no sea verla a ella en el escenario. Es remil humilde, es una pequeña gigante”, añadió.
Ayer, la cantante tucumana Cuca Dana todavía estaba disfrutando el espectáculo: “Estoy fascinada con ese show y con ese ser humano tan completo y lindo que es Elena”. “Una genia brillando en Tucumán”, definió Marcela Ortiz Mayor en las redes sociales.
Guido Guererro también remarcó como un punto alto el cierre colectivo con “Lunita tucumana”. “Fue todo excelente, con un increíble recorrido y una interpretación magistral, como siempre. Uno quiere aplaudir de pie durante todo el espectáculo”, afirmó.
En su cuenta en Instagram, la presidenta del Ente Cultural de la Provincia Sandra Maldonado agradeció la visita de la vocalista. “Tuvimos el enorme placer de recibirla en nuestro querido teatro, que volvió a brillar con una de las grandes artistas de la escena argentina. Fue una alegría compartir este encuentro y disfrutar de su talento en un escenario que es parte fundamental de la vida cultural de la provincia con un maravilloso espectáculo de primer nivel”, afirmó.
Ronit Keter fue la productora local del espectáculo. “La gente salió muy conmovida, realmente hizo participar al público, fue algo increíble trabajar con ellos, y ella es un ser hermoso”, señaló.
La convocatoria fue importante, pese a las condiciones críticas de la economía. “No es fácil en estos momentos en Tucumán ni en el país. Hay grandes desafíos económicos, porque se deben cubrir gastos de traslado, publicidad y demás. Estuvieron agotadas las entradas, porque la provincia siempre ha tenido un muy buen público. Pero si no contás con auspiciantes, se hace cuesta arriba. Hay que saber producirlo también dónde y a qué público dirigir cada anuncio, aparte de que tenés pocos teatros que puden alojar una propuesta de este estilo: sólo el San Martín, el Alberdi y el Mercedes Sosa, que es más grande”, reconoció.
Trayectoria de la artista
En el caso del sábado, las posibilidades de tener una amplia respuesta estaban sostenidas desde la trayectoria de la artista convocante, pero Keter admitió que hay otros “muy buenos que quizás no logran la misma repercusión”. “Elena ya tiene su gran recorrido internacional; la conozco hace muchísimos años, cuando empezaba haciendo un infantil en el teatro porteño Maipo”, recordó.
En términos técnicos, aclaró que la disponibilidad de sonido y de luces en las salas existentes en Tucumán son “bastante elementales y, por ejemplo, la Provincia no provee los fondos suficientes para mejorarlos; es muy difícil sostener una cartelera y que las autoridades no se den cuenta del sacrificio que significa tanto para la presidenta del Ente como para nosotros los productores”. “No se puede trabajar así. Tuvimos problemas que el seguidor a último momento porque no funcionaba el del teatro”, contó. El seguidor es la iluminación especial que sigue a la artista cuando se desplaza por el escenario. Esos inconvenientes no se vieron, sino que quedaron entre bambalinas. La experiencia satisfactoria del público no se empañó por nada fuera de lo artístico, pero encarar una propuesta de la calidad de la ofrecida por Roger implica una exigencia especial.
Haber superado satisfactoriamente la prueba demuestra que Tucumán sigue siendo una plaza atractiva y convocante, como lo evidencia la constante presencia de artistas de talla internacional todos los fines de semana. Junto a ellos, también se requiere mejoras que permitan que el show siga adelante.