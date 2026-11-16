Resumen para apurados
- La médium Noelia Pace presentará su obra "Mediumnidad" el 22 de noviembre en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán para abordar el duelo y la conexión espiritual.
- En el marco de su gira "Encuentros", la escritora y tanatóloga propone una experiencia interactiva tras haber llevado con éxito esta temática a escenarios de América y Europa.
- La función busca brindar herramientas de sanación personal frente a pérdidas, consolidando espectáculos de espiritualidad y reflexión en la cartelera teatral argentina.
La médium y escritora argentina Noelia Pace llegará a Tucumán con su espectáculo “Mediumnidad”, una propuesta que invita al público a reflexionar sobre la espiritualidad, la muerte y la conexión con el mundo energético. La presentación será el próximo domingo 22 de noviembre, a las 20, en el teatro Mercedes Sosa.
El encuentro forma parte de su gira “Encuentros” y plantea una experiencia en la que los asistentes no solo presencian el espectáculo, sino que también participan de una propuesta centrada en las emociones, la energía y el vínculo con quienes ya no están físicamente.
Las entradas se encuentran disponibles a través de la página oficial del teatro Mercedes Sosa.
De qué se trata “Mediumnidad”, el espectáculo de Noelia Pace
A través de esta propuesta, Pace invita a comprender la muerte como una transformación de la energía que nos constituye, tanto para quienes parten como para quienes permanecen en el plano terrenal.
Durante el encuentro, el público podrá acercarse a herramientas de reconocimiento energético, procesamiento del duelo e identificación de señales que, desde la perspectiva de la médium, permiten establecer una conexión con el más allá.
Con recursos de conexión individual y grupal, y desde su experiencia como tanatóloga y médium, Noelia Pace propone un espacio de reflexión y sanación vinculado con los procesos de pérdida y transformación personal.
Quién es Noelia Pace: su trayectoria como médium y escritora
Noelia Pace es médium, tanatóloga y escritora argentina. Fue pionera en llevar la mediumnidad a las salas teatrales y, desde 2021, recorre distintos escenarios de Argentina, América y Europa con una propuesta que combina espiritualidad, reflexión y sanación.
Además, colabora con SOS Desaparecidos, de España, en casos de investigación y en situaciones en las que familias solicitan su ayuda para buscar a seres queridos desaparecidos o que atraviesan enfermedades terminales.
En su faceta literaria, desarrolló una obra vinculada con la espiritualidad, la mediumnidad y los procesos de transformación personal. Es autora de los libros Transmutar, Sanando, Tarot en tu ser y Sesión Abierta, que alcanzaron el reconocimiento de best sellers.
Su trayectoria artística y profesional también recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Faro de Oro, el Martín Fierro Federal, el Premio Estrella de Mar 2025 y el Martín Fierro Teatro 2025.
La presentación en Tucumán será una nueva oportunidad para conocer su propuesta, que convoca a quienes buscan acercarse a la espiritualidad y reflexionar sobre la muerte, el duelo y los vínculos que trascienden la vida.
Datos del espectáculo
- Artista: Noelia Pace.
- Espectáculo: Mediumnidad.
- Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.
- Hora: 20.
- Lugar: teatro Mercedes Sosa, Tucumán.