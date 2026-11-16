“Si no hay hincha, no hay institución”: el mensaje de Orfila a la gente de San Martín
Resumen para apurados
- Alejandro Orfila, DT de San Martín de Tucumán, pidió hoy unidad a los hinchas en el canal oficial del club para dejar atrás la frustración y renovar la ilusión deportiva.
- A través de anécdotas cotidianas sobre la crisis económica argentina, el técnico empatizó con el esfuerzo monetario y el malestar de los socios tras el difícil año del equipo.
- El plantel continuará entrenando hasta mediados de diciembre y comenzará la pretemporada el 4 de enero, con el objetivo de encarar unidos la próxima temporada en el ascenso.
En medio de la planificación de 2027, Alejandro Orfila se tomó un tiempo para hablarles a los hinchas de San Martín. En la entrevista con el canal oficial del club, el entrenador se puso en el lugar del socio, habló de la situación económica del país y contó dos anécdotas que lo marcaron desde que llegó a Tucumán. Su mensaje fue claro: es momento de volver a empezar.
El DT reconoció el esfuerzo que hace la gente para acompañar al equipo. “Estamos en una Argentina complicadísima. Yo también soy un ciudadano común y corriente, soy un laburante como el que me está mirando”, dijo, antes de relatar lo que le pasó en sus pocos días en casa. “Acompañé a mi esposa al supermercado y, cuando vino la cuenta, dije: ‘¿Qué?’. Mi esposa me dijo: ‘Lo que pasa es que vos estás viviendo solo y no estás acostumbrado. Este es nuestro país’”, contó.
Desde ese lugar, valoró a quienes pagan una entrada cada fin de semana. “Imaginate lo que le pasa a nuestro hincha. Ir a la cancha y gastar un montón de dinero que capaz que después te das vuelta y no podés pagar la luz, no podés pagar el gas. Yo lo aplaudo y empatizo con él”, sostuvo.
La camiseta y el remís
La otra anécdota tuvo como escenario un remís. Orfila, que en Tucumán se mueve sin auto, contó que al subirse a uno un muchacho le pidió una remera porque no podía comprarse la camiseta. “Me dijo: ‘Profe, ¿no tiene una remera, algo? Porque no llego para comprármela’. Le dije: ‘Cuando me dejes en mi casa, aguantame cinco minutos’”, relató. Para el DT, la escena resume una realidad: “Hay gente que hace un esfuerzo enorme por comprarse la camiseta de San Martín”.
Orfila también se puso del lado del malestar de la gente. “¿Están tristes? Olvidate. ¿Están enojados? Olvidate. Yo también estoy triste, yo también estoy enojado. Pero ¿qué les digo? Vamos de vuelta. Vamos otra vez”, arengó.
El cierre fue un pedido de unidad. “Si no hay hincha, no hay institución. Dejemos la bronca, el fastidio, el enojo. Juntémonos todos, aportemos desde donde podamos y ojalá la temporada que viene tengamos una gran temporada”, expresó el entrenador, que seguirá trabajando con el plantel hasta mediados de diciembre antes de iniciar la pretemporada, el 4 de enero.