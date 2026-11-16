El DT reconoció el esfuerzo que hace la gente para acompañar al equipo. “Estamos en una Argentina complicadísima. Yo también soy un ciudadano común y corriente, soy un laburante como el que me está mirando”, dijo, antes de relatar lo que le pasó en sus pocos días en casa. “Acompañé a mi esposa al supermercado y, cuando vino la cuenta, dije: ‘¿Qué?’. Mi esposa me dijo: ‘Lo que pasa es que vos estás viviendo solo y no estás acostumbrado. Este es nuestro país’”, contó.