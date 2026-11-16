La visita que convenció a Orfila y la oferta rechazada: por qué eligió seguir en San Martín
Resumen para apurados
- Alejandro Orfila confirmó su continuidad como DT de San Martín de Tucumán, motivado por el respaldo anticipado de la dirigencia antes del final del torneo.
- La dirigencia visitó al DT en su casa semanas antes del cierre del torneo para ratificarle la confianza, lo que definió su decisión de rechazar otras ofertas para continuar.
- El acuerdo brinda estabilidad al proyecto deportivo del club para el próximo torneo de la Primera Nacional, consolidando el vínculo del técnico y su familia con la provincia.
La continuidad de Alejandro Orfila en San Martín se gestó mucho antes del final de la temporada. En una entrevista con el canal oficial del club, el entrenador reveló que la dirigencia lo visitó en su casa cinco o seis fechas antes del cierre del torneo para transmitirle su intención de que siguiera. Ese gesto, sumado a otros motivos, terminó de convencerlo.
El DT recordó cómo empezó todo. “Cuando San Martín me llamó, yo estaba en Perú y no dudé ni un segundo en tomar la decisión de venir”, contó. También destacó el trato que recibió: “Me encontré con dirigentes que son buenas personas, desde el presidente Oscar Mirkin para abajo. Eso para mí fue determinante en mi toma de decisión”.
Orfila valoró especialmente que la propuesta llegara antes de que terminara la competencia. “Varias fechas antes de terminar el torneo me manifestaron que tenían la intención de que yo me quedara y que la decisión iba a depender de mí. Eso no es normal en el fútbol argentino. Por lo general, cuando nos toca no estar en el Reducido, todo explota por el aire”, explicó.
Un llamado y una respuesta
La decisión tuvo, además, un capítulo inesperado. El entrenador reveló que recibió otras propuestas y que un club lo llamó el mismo día en que se reunió con Mirkin para cerrar detalles. “Le dije: ‘No, me voy a quedar en San Martín’. Estoy convencido de que este es mi lugar para el próximo desafío”, aseguró. En la balanza también pesó lo emocional: “En mi vida como entrenador grité un gol como grité acá el 3 a 2”.
A eso se sumó la adaptación de su familia, en un año en el que apenas pudo estar tres días en su casa. “Le gustó a mi familia, y eso también es importante”, remarcó el DT, que encontró en Tucumán mucho más de lo que esperaba.
Por eso, antes de cerrar ese tramo de la charla, dejó un pedido llamativo. “Me sorprendió Tucumán. Si sirve de algo para las autoridades, hay que promocionar Tucumán: el cerro San Javier, el Cristo, El Cadillal, Tafí del Valle. Autoridades, promociónenlo, por favor”, reclamó. Incluso, lo comparó con la provincia vecina: “Todos estamos acostumbrados a ‘Salta, la linda’. Yo les digo: ‘Miren, tenemos la montaña en el frente’”.