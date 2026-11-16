Orfila valoró especialmente que la propuesta llegara antes de que terminara la competencia. “Varias fechas antes de terminar el torneo me manifestaron que tenían la intención de que yo me quedara y que la decisión iba a depender de mí. Eso no es normal en el fútbol argentino. Por lo general, cuando nos toca no estar en el Reducido, todo explota por el aire”, explicó.