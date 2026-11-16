El entrenador detalló el mecanismo. “Yo soy el responsable de la parte deportiva y la dirigencia, la responsable de la parte económica. Yo trato de transmitir cuáles son los futbolistas, los perfiles, las características. Si aplican, le paso el nombre a la dirigencia. Si no aplican en la parte económica, me dicen: ‘Tenés que ir por otro, porque no estamos dentro del presupuesto del club’. Eso es orden”, explicó.