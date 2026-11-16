Orfila aclaró los roles: él elige los perfiles y la dirigencia define si entran en el presupuesto
Resumen para apurados
- Alejandro Orfila, DT de San Martín de Tucumán, explicó que él elegirá los perfiles deportivos y la dirigencia definirá las altas según el presupuesto para ordenar el club.
- El cuerpo técnico priorizará características humanas y físicas por sobre nombres rimbombantes, además de promover a juveniles formados en la Liga Tucumana.
- Los fichajes se anunciarán solo al concretarse. El plantel practicará hasta mediados de diciembre y retomará el 4 de enero para iniciar la pretemporada.
En San Martín, cada movimiento del mercado pasará por un mismo filtro. Alejandro Orfila lo explicó en una entrevista con el canal oficial del club: el cuerpo técnico define qué futbolistas necesita y la dirigencia determina si pueden llegar dentro del presupuesto. Esa división de tareas, según el DT, es la base del orden que la institución pretende sostener de cara a 2027.
El entrenador detalló el mecanismo. “Yo soy el responsable de la parte deportiva y la dirigencia, la responsable de la parte económica. Yo trato de transmitir cuáles son los futbolistas, los perfiles, las características. Si aplican, le paso el nombre a la dirigencia. Si no aplican en la parte económica, me dicen: ‘Tenés que ir por otro, porque no estamos dentro del presupuesto del club’. Eso es orden”, explicó.
Orfila aclaró que no solo mira lo futbolístico: también evalúa las características físicas, humanas y profesionales de cada candidato. Con ese criterio, anticipó que el club no saldrá a buscar apellidos rimbombantes. “No vamos a volvernos locos por traer los nombres. Estoy convencido de que los equipos se arman por las características de los futbolistas”, sostuvo.
Sin grandes pergaminos
Para graficarlo, el DT recurrió a los refuerzos que llegaron a mitad de año. “Bruno Cabrera no venía con grandes pergaminos y hoy lo ha hecho muy bien. Veliez no venía con grandes pergaminos y lo ha hecho muy bien. Carabajal viene de pergaminos, pero no venía de una buena situación deportiva y lo ha hecho muy bien”, enumeró. En esa lista también incluyó a Matías García y a Rodrigo Ayala.
El armado tendrá, además, una pata local. Orfila contó que el cuerpo técnico se reunió durante más de tres horas con la Liga Tucumana para que sus equipos jueguen y se entrenen de manera similar a la Primera. “Va a haber futbolistas que hoy están compitiendo en la liga que van a ser promovidos al plantel principal de la temporada que viene”, anticipó.
Por último, pidió paciencia con los nombres. El DT reconoció que el hincha y el periodismo necesitan información rápida, pero aclaró que los refuerzos se anunciarán recién cuando estén confirmados. “Se la vamos a brindar, pero cuando ya esté concretado. Eso también habla del orden”, remarcó. El plantel se entrenará hasta mediados de diciembre y volverá el 4 de enero.