Boca comenzó este lunes su preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Sin embargo, la primera práctica de la semana dejó una novedad: Lautaro Blanco no se entrenó a la par de sus compañeros y realizó tareas diferenciadas debido al desgaste físico acumulado en los últimos partidos.