Lautaro Blanco no se entrenó con el plantel de Boca: ¿estará en la final de la Copa Sudamericana?
El lateral izquierdo realizó trabajos diferenciados por una fatiga muscular en el inicio de la semana previa al duelo contra Atlético Mineiro. El cuerpo técnico de Arruabarrena diseñó un plan especial para recuperarlo.
Resumen para apurados
- Lautaro Blanco entrenó diferenciado este lunes en Boca por fatiga muscular, en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
- El lateral, quien acumula la mayor cantidad de minutos del semestre, ya había sido preservado ante Banfield. Los médicos descartaron una lesión muscular.
- El cuerpo técnico confía en sumarlo al grupo el miércoles antes de viajar a Colombia, asegurando su titularidad en busca del título internacional.
Boca comenzó este lunes su preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Sin embargo, la primera práctica de la semana dejó una novedad: Lautaro Blanco no se entrenó a la par de sus compañeros y realizó tareas diferenciadas debido al desgaste físico acumulado en los últimos partidos.
El lateral izquierdo, una de las piezas fundamentales en el esquema de Rodolfo Arruabarrena, arrastra una importante fatiga muscular producto de la exigente seguidilla de encuentros que afrontó el equipo durante el segundo semestre. De hecho, es el futbolista del plantel que más minutos disputó en este período.
La situación comenzó a generar preocupación después del encuentro frente a Defensa y Justicia, cuando Blanco terminó al límite desde lo físico. Por ese motivo, el entrenador decidió preservarlo en la victoria por 3-0 ante Banfield, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, para evitar cualquier complicación de cara al compromiso internacional.
De todos modos, el defensor no presenta una lesión muscular, por lo que desde el cuerpo técnico mantienen el optimismo y consideran que su presencia como titular en la final no corre peligro.
Cuándo volvería Lautaro Blanco a entrenarse con Boca
El plan de recuperación contempla un aumento progresivo de las cargas durante los próximos días. No se descarta que este martes continúe realizando tareas especiales, aunque la intención es que vuelva a trabajar con el resto del plantel a más tardar el miércoles.
Ese mismo día, la delegación viajará a Colombia para completar la preparación en Barranquilla. El objetivo es que Blanco pueda participar con normalidad de las prácticas del jueves y viernes y llegue en óptimas condiciones al encuentro decisivo.
En la práctica de este lunes, el lateral realizó ejercicios diferenciados con pelota junto a Rodrigo Battaglia, quien tampoco se encuentra en plenitud física. El mediocampista regresó recientemente a la actividad después de una prolongada inactividad y todavía busca recuperar su mejor condición.
Por otra parte, la situación de Leandro Paredes no genera preocupación. El capitán había pedido el cambio frente a Banfield, pero tanto el jugador como Arruabarrena aclararon que su salida respondió al cansancio y que estaba prevista. Por lo tanto, su presencia en la final no estaría comprometida.
Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana
Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en Barranquilla. El equipo dirigido por Arruabarrena buscará conquistar un título internacional después de 18 años y sumar una nueva estrella a su historia.
Mientras tanto, el cuerpo técnico continuará siguiendo de cerca la evolución de Blanco, con la intención de recuperar a uno de sus titulares habituales para el partido más importante del semestre.