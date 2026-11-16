Resumen para apurados
- Almirante Brown superó 1-0 a San Pablo y Talleres goleó 5-1 en Tafí Viejo durante una fecha clave de la Liga Tucumana en busca de clasificar a los octavos de final.
- El "Marino" ganó con gol de Jatib para pelear la Zona D, mientras Sportivo Guzmán triunfó y San Ramón aseguró su boleto a la siguiente ronda tras golear 3-0 a Santa Rosa.
- El cuadro final de los octavos dependerá de varios encuentros postergados y de las sanciones del tribunal tras la suspensión por incidentes en el partido de Aguilares.
La nueva fecha de la Liga Tucumana de Fútbol dejó clásicos, goleadas y resultados que modificaron las posiciones en distintas zonas, cuando la pelea por la clasificación a los octavos de final ingresa en su etapa decisiva. Almirante Brown se quedó con el clásico interzonal frente a San Pablo, mientras que Talleres celebró en Tafí Viejo con una contundente victoria por 5-1 como visitante.
En uno de los clásicos de taficeños, Talleres fue contundente y se impuso con goles de Santiago Jerez, en dos oportunidades, Roque Núñez, Maximiliano Villa y José Ocampo. Yoel Rodríguez descontó para el conjunto local.
Con esta victoria, Talleres alcanzó los 25 puntos y quedó como escolta de Estación Experimental, que lidera la Zona A con 26 unidades. Más atrás aparecen Villa Mitre (18), Central Norte y Juventud Unida (14), San José (11) y All Boys (6).
Precisamente, Estación Experimental no pudo ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla, ya que igualó 1-1 como local frente a Ateneo Parroquial Alderetes, en un encuentro interzonal. Agustín Navarro convirtió para el dueño de casa, mientras que Matías Smith marcó para la visita.
Sportivo Guzmán se metió entre los tres primeros
En la Zona B, Sportivo Guzmán consiguió una victoria importante al superar por 3-1 a Amalia. Santino Lucena Chamorro, Gustavo Castillo y Paulo Ruiz marcaron los goles del “Juliano”, que continúa afianzándose en la pelea por la clasificación.
Con estos tres puntos, Sportivo llegó a las 22 unidades y trepó al tercer puesto, a dos del líder Argentinos del Norte (24) y a uno de San Antonio (23), que tenía pendiente su encuentro frente a Atlético Tucumán. San Martín, con 21 puntos, ocupa el cuarto lugar. Por el momento, los cuatro equipos se encuentran en zona de clasificación.
Cruz Alta consiguió su primera victoria
En la Zona C, Cruz Alta logró su primer triunfo en el campeonato al superar por 2-0 a Lastenia, con un doblete de Valentín Pérez. El resultado representa un impulso para el conjunto ganador de cara a los próximos compromisos, en los que buscará sumar puntos importantes en la lucha por la permanencia en Primera División.
En esta zona quedaron suspendidos los encuentros entre Atlético Concepción y San Lorenzo de Delfín Gallo, y San Juan frente a Garmendia FC.
Almirante Brown festejó en el clásico frente a San Pablo
Por la Zona D, Almirante Brown se quedó con el clásico interzonal al vencer como visitante a San Pablo por 1-0. Pablo Jatib, a los 38 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del encuentro y le dio los tres puntos al “Marino” de Lules.
Con esta victoria, Brown alcanzó las 21 unidades e igualó a San Fernando en el segundo puesto. Ambos quedaron a dos puntos del líder Bella Vista (23). Sin embargo, los encuentros pendientes todavía pueden modificar las posiciones: Almirante Brown debe un partido, mientras que San Fernando tiene dos compromisos por disputar.
Ateneo Parroquial Alderetes, con 19 puntos y dos partidos pendientes, comparte el cuarto puesto con Famaillá.
San Ramón ganó en Villa Quinteros y aseguró su clasificación
En la Zona E, San Ramón consiguió una valiosa victoria como visitante al superar por 3-0 a Santa Rosa. Iván Barrionuevo, Carlos Juárez y Lucas Figueroa anotaron los goles del conjunto ganador.
Con este resultado, San Ramón llegó a los 19 puntos, se ubica en el cuarto puesto y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final.
La atención también estará puesta en el encuentro que Concepción FC disputará este miércoles, desde las 16, frente a La Providencia. El conjunto de la “Perla del Sur” suma 22 puntos y marcha segundo, a dos del líder Unión Simoca (24). Alto Verde, con 21 unidades, completa el podio. Los cuatro equipos ya están clasificados.
Incidentes y suspensión en Aguilares
Por último, en la Zona F, el encuentro entre Deportivo Aguilares y San Lorenzo de Santa Ana fue suspendido por incidentes en la hinchada local cuando se disputaban 30 minutos del segundo tiempo.
Hasta ese momento, San Lorenzo se imponía por 1-0 gracias al gol de Enzo Fuentes. Deportivo Aguilares, que suma 29 puntos, ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final.
De esta manera, la fecha dejó un panorama cada vez más definido en la pelea por la clasificación. Sin embargo, los encuentros pendientes todavía pueden modificar las posiciones y determinar el orden final de varios grupos de cara a la próxima instancia.