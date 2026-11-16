La nueva fecha de la Liga Tucumana de Fútbol dejó clásicos, goleadas y resultados que modificaron las posiciones en distintas zonas, cuando la pelea por la clasificación a los octavos de final ingresa en su etapa decisiva. Almirante Brown se quedó con el clásico interzonal frente a San Pablo, mientras que Talleres celebró en Tafí Viejo con una contundente victoria por 5-1 como visitante.