Los Pumas tienen una baja confirmada para enfrentar a Francia: quién es el jugador desafectado

Los Pumas ya se encuentran en París, donde comenzaron a preparar el exigente compromiso del próximo sábado frente a Francia, desde las 17.10 (hora argentina), en el Stade de France, por la última fecha de la fase regular del Nations Championship. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi buscará mejorar su rendimiento después del ajustado triunfo por 19-14 ante Italia.