Los Pumas tienen una baja confirmada para enfrentar a Francia: quién es el jugador desafectado

Los Pumas ya se encuentran en París, donde comenzaron a preparar el exigente compromiso del próximo sábado frente a Francia, desde las 17.10 (hora argentina), en el Stade de France, por la última fecha de la fase regular del Nations Championship. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi buscará mejorar su rendimiento después del ajustado triunfo por 19-14 ante Italia.
La victoria en Génova permitió dejar atrás la dura derrota frente a Irlanda, aunque también expuso problemas que deberán corregirse. Las imprecisiones ofensivas y la indisciplina, que obligó al equipo a terminar con 13 jugadores, estuvieron entre los principales aspectos negativos.
“Más que estar preocupados por el rendimiento, nos estamos ocupando de corregir esos detalles para recuperar la cohesión, la confianza y la convicción”, explicó Juan Martín Fernández Lobbe, integrante del cuerpo técnico.
En cuanto al plantel, Contepomi recibió otra mala noticia: Bautista Bernasconi sufrió una lesión muscular ante Italia y quedó desafectado de la concentración. El hooker había reemplazado a Julián Montoya, quien se perdió aquel encuentro por una conmoción cerebral y podría regresar frente a los franceses tras completar el protocolo médico correspondiente.
El desafío será considerable. Francia, campeón del Seis Naciones, llega después de derrotar a Sudáfrica y cuenta con Antoine Dupont como principal figura. Contepomi lo definió como “el Messi del rugby” y destacó la jerarquía colectiva del rival.
Argentina buscará recuperar su mejor versión antes del cierre del torneo, previsto para el último fin de semana de noviembre en Twickenham.