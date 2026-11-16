Gremios inician una semana de protestas en los aeropuertos de todo el país: podría haber demoras y complicaciones en los vuelos
El gremio anunció retenciones de tareas entre este lunes 16 y el viernes 20 de noviembre en terminales aéreas de todo el país. Reclama una recomposición salarial y mayores recursos para la Administración Nacional de Aviación Civil.
Resumen para apurados
- Trabajadores de ATE-ANAC iniciaron una semana de protestas en aeropuertos de Argentina para exigir mejoras salariales y más presupuesto.
- La medida incluye retención de tareas tras paritarias frenadas por tres años. Sigue a la protesta del viernes pasado que causó demoras operativas.
- Las acciones podrían retrasar vuelos toda la semana. Además, el gremio elevará denuncias ante entidades internacionales como OACI, IATA y FAA.
Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), iniciaron este lunes una semana de protestas en los aeropuertos de todo el país. Las medidas se extenderán hasta el viernes 20 de noviembre y podrían generar demoras en los vuelos y complicaciones en los servicios aeroportuarios.
La decisión fue anunciada por la coordinación nacional de ATE-ANAC, que reclama una recomposición salarial, la reactivación de las negociaciones paritarias y mayores recursos presupuestarios para el funcionamiento del organismo.
El nuevo cronograma de protestas se puso en marcha después de la jornada de lucha del viernes pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, donde los trabajadores realizaron un denominado «paro a la japonesa» que provocó demoras en algunas operaciones.
ATE-ANAC: qué medidas de fuerza habrá en los aeropuertos
Según informó el gremio, entre el 16 y el 20 de noviembre se realizarán retenciones de tareas en distintos sectores de la ANAC, con especial atención en los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), encargados de intervenir ante emergencias aeronáuticas dentro de las instalaciones aeroportuarias.
Desde el sindicato todavía no precisaron cuál será el impacto concreto de las medidas sobre la programación de los vuelos. Sin embargo, advirtieron que las protestas podrían afectar los tiempos de atención y asistencia en tierra de las aeronaves.
La modalidad anterior consistió en cumplir estrictamente todos los procedimientos de fiscalización y seguridad. Los trabajadores realizaron controles exhaustivos de aeronaves, vehículos aeroportuarios, documentación y personal que circula por las plataformas.
De esta manera, aunque no se dispuso la cancelación de vuelos como parte de aquella protesta, el cumplimiento riguroso de cada instancia de control extendió los tiempos operativos y provocó demoras en algunos servicios.
Cuáles son los reclamos salariales de los trabajadores de ANAC
Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, explicó que el conflicto responde al deterioro de las condiciones salariales y presupuestarias del organismo.
Entre los principales reclamos, el gremio denunció que las negociaciones paritarias sectoriales permanecen paralizadas desde hace tres años y que algunos componentes de los salarios llevan más de diez meses congelados.
La organización también cuestionó el financiamiento de las áreas operativas. Según sus datos, la ANAC registra una recaudación superior a los $220.000 millones, recursos que, a criterio del sindicato, deberían destinarse al funcionamiento de los servicios, la compra de equipamiento y la recomposición de los ingresos del personal.
ATE realizará presentaciones ante organismos internacionales
En paralelo con las medidas de fuerza, ATE-ANAC anunció que continuará con las presentaciones ante organismos internacionales vinculados con la actividad aeronáutica.
Entre ellos mencionó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
El objetivo del sindicato es denunciar lo que considera una falta de financiamiento y posibles incumplimientos de recomendaciones internacionales relacionadas con las condiciones laborales y la dotación de personal.
Mientras tanto, el conflicto continuará durante toda la semana en las terminales aéreas del país. Los pasajeros deberán estar atentos a posibles modificaciones en los horarios de sus vuelos y consultar con las aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos.