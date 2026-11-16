Gremios inician una semana de protestas en los aeropuertos de todo el país: podría haber demoras y complicaciones en los vuelos

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), iniciaron este lunes una semana de protestas en los aeropuertos de todo el país. Las medidas se extenderán hasta el viernes 20 de noviembre y podrían generar demoras en los vuelos y complicaciones en los servicios aeroportuarios.