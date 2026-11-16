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Sondeo: ¿Hasta qué momento del mes te alcanzan tus ingresos?

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Por Redacción Economía Hace 2 Hs

El 67,7% de los hogares argentinos agota sus ingresos a más tardar el día 20 de cada mes, según el Monitor de Opinión Pública de octubre de Zentrix Consultora, cuyos resultados publicó LA GACETA. El relevamiento también señala que el 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos de alimentos y salud.

El informe muestra las dificultades para sostener el presupuesto familiar: apenas el 31,1% de los hogares consultados logra llegar a fin de mes y un 7,5% del total consigue ahorrar. Ante ese panorama, queremos conocer la experiencia de nuestros lectores.

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