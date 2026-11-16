De Tucumán a España: Carolina es la única argentina elegida para una pasantía en gerontología y vende su propio libro para financiar el viaje
Con 27 años, la profesional realiza tareas de estimulación motriz y cognitiva en el Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores de la UNT y en centros de jubilados. Para costear el pasaje aéreo hacia la experiencia internacional de febrero, diseñó y anilló una guía de 102 páginas con 87 actividades que vende a $20.000.
Resumen para apurados
- La tucumana Carolina Navas fue seleccionada para una pasantía de gerontología en febrero en España y vende su propio libro didáctico para costear los pasajes aéreos.
- Especializada en psicomotricidad y vejez, la beca le cubre la estadía pero no los vuelos; por eso creó y comercializa una guía artesanal de estimulación cognitiva.
- La profesional busca volcar los conocimientos europeos en Tucumán con el objetivo a largo plazo de abrir un centro de día humanizado para adultos mayores vulnerables.
Carolina Navas tiene 27 años, es técnica superior en Psicomotricidad y dedica su labor diaria a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de Tucumán. Tras presentar un exhaustivo proyecto sobre su trabajo profesional en la provincia, la joven fue seleccionada entre diversos postulantes del país como la única representante de Argentina para realizar una prestigiosa pasantía de formación en la Universidad de Ciencias de la Salud de Granada, España.
Sin embargo, para concretar esta oportunidad de perfeccionamiento internacional que iniciará a mediados de febrero, enfrenta un gran desafío económico: debe financiar el costo del pasaje aéreo hacia Europa por sus propios medios.
Lejos de pedir asistencialismo, la profesional optó por la autogestión y el esfuerzo personal. Diseñó, redactó, imprimió y anilló un libro artesanal de estimulación cognitiva de 102 páginas con 87 ejercicios adaptados que vende a $20.000 para cubrir los pasajes.
En diálogo con LA GACETA, Carolina dejó en claro el motor de su iniciativa: "No busco que alguien me regale un viaje, sino dar a conocer mi trabajo y encontrar personas que quieran acompañarme comprando mis libros, participando de las rifas o ayudándome a compartir el proyecto".
"Trabajar para que la mente se mantenga activa": la vocación y el reto de financiar el pasaje a España
Carolina se especializó en gerontopsicomotricidad y cuenta con diplomados en deterioro cognitivo y demencias. Su labor cotidiana se reparte entre las clases de prevención de caídas y neurogym en el programa EPAM de la UNT y en el centro de jubilados de SEOC, la atención en consultorio privado y las visitas domiciliarias a personas mayores. Además, cursa el último año de la Licenciatura en Gerontología Social en la Universidad Católica de Santa Fe.
La pasantía internacional en la ciudad andaluza se extenderá durante dos semanas en el mes de febrero. Si bien la casa de altos estudios española cubre el alojamiento con pensión completa en la residencia universitaria, la compra de los pasajes de avión corre íntegramente por su cuenta.
Durante la experiencia en España, Carolina asistirá a clases impartidas por docentes de posgrado sobre temáticas como odontogerontología, recorrerá centros residenciales europeos y finalizará con un examen teórico-práctico en equipo junto a estudiantes de otros países evaluando a un grupo de adultos mayores.
Para alcanzar la meta económica, Carolina volcó su experiencia clínica en la creación de un manual didáctico. "Con la mayoría de los adultos, como a veces no consigo ejercicios adaptados a su nivel cognitivo o son de otros países y no se entiende nada, los fui armando yo. Tengo mis propios libritos escritos a mano por mí y de ahí hice un rejunte de distintos niveles cognitivos y armé un libro que tiene 87 actividades en 102 páginas", contó en la entrevista con LA GACETA.
La publicación aborda procesos clave como memoria, razonamiento, lógica, cálculo y atención para personas mayores de 50 años. Además de la venta directa del libro, organiza rifas con premios donados por vecinos y dispone de un alias para colaboraciones voluntarias.
Historias de transformación real y un sueño de gerontología humanizada en Tucumán
La pasión de Carolina por la gerontología responde a una realidad demográfica ineludible. En un conversatorio sobre el Alzheimer al que asistió, se destacó que para 2030 en Argentina se calcula que habrá casi el doble de adultos mayores que de niños menores de 14 años. "Para mí la satisfacción de poder ayudarlos a mejorar algo en su vida es enorme", relató a LA GACETA con emoción al recordar el caso de una paciente postrada por una trombosis tras padecer dengue. "Pasamos de la cama a la silla, de la silla a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al andador, al bastón y ahora todos los viernes damos una vuelta a la manzana con ella caminando con bastón. Es un laburo de tres años, pero ver ese progreso te llena y te da la fuerza para seguir".
En otro de sus tratamientos domiciliarios, logró que una persona diagnosticada con Alzheimer mantuviera estable su estadio cognitivo sin avances de la enfermedad durante dos años consecutivos, un resultado que sorprendió al propio neurólogo tratante. "Antes se creía que la gente con demencia ya no tenía nada por hacer. En realidad se puede trabajar para que sigan manteniendo su mente", explicó.
Esta cultura del esfuerzo y el amor por la educación se gestó en su propio hogar. Carolina es hija de un padre camionero, ya fallecido, que le enseñó el valor incansable del trabajo, y de una madre profesora de biología que le contagió la pasión por la formación académica continua.
Con la mirada puesta en el viaje a Granada, la joven tucumana sueña con regresar a la provincia para volcar todo el conocimiento europeo en la comunidad local. Su meta a largo plazo es abrir un centro de día u hogar para adultos mayores con un enfoque profundamente humanizado, prestando especial atención a los sectores de menores recursos. Quienes deseen colaborar con su campaña pueden contactarla a través de su cuenta profesional de Instagram (@habitartuc) o adquiriendo su libro pedagógico.
Quienes deseen colaborar con la compra del libro didáctico, participar en las rifas o realizar una contribución voluntaria para que Carolina pueda concretar su pasaje a España, pueden contactarse a través de su teléfono 381-3467255 o por su cuenta de Instagram (@habitartuc). Para transferencias directas, se encuentra habilitado el alias CARONF.PP.