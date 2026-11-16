Historias de transformación real y un sueño de gerontología humanizada en Tucumán

La pasión de Carolina por la gerontología responde a una realidad demográfica ineludible. En un conversatorio sobre el Alzheimer al que asistió, se destacó que para 2030 en Argentina se calcula que habrá casi el doble de adultos mayores que de niños menores de 14 años. "Para mí la satisfacción de poder ayudarlos a mejorar algo en su vida es enorme", relató a LA GACETA con emoción al recordar el caso de una paciente postrada por una trombosis tras padecer dengue. "Pasamos de la cama a la silla, de la silla a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al andador, al bastón y ahora todos los viernes damos una vuelta a la manzana con ella caminando con bastón. Es un laburo de tres años, pero ver ese progreso te llena y te da la fuerza para seguir".