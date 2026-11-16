De chofer a tricampeón argentino: la historia de Mario Sueldo, el maestro del parapente de precisión

Resumen para apurados
- Mario Sueldo se consagró recientemente tricampeón argentino de parapente de precisión en Esquel, tras superar a sus rivales en la última manga del certamen nacional.
- Sueldo se inició como chofer de un amigo sin saber volar y con los años se convirtió en piloto e instructor internacional certificado, entrenando a nuevos talentos en Loma Bola.
- Clasificado entre los mejores del mundo, viajará a México a capacitar instructores y proyecta impulsar la candidatura de Tucumán como sede del Mundial de la disciplina.
El objetivo mide 16 centímetros de diámetro. Es un plato electrónico apoyado en el suelo y, para la elite del parapente de precisión, cualquier toque fuera de ese círculo ya es un mal vuelo. Semanas atrás, Mario “Mono” Sueldo definía en el frío patagónico el Campeonato Argentino de Parapente de Precisión. Llegaba a la última manga como escolta, a solo dos centímetros de Rodrigo Ponzo Viano.
“En la primera etapa, en mayo, había quedado a 60 centímetros de él. En Esquel me mantuve adelante, pero hasta el último vuelo Rodrigo me ganaba por dos centímetros. En este deporte dos centímetros son una inmensidad: hay podios que se definen por uno solo. En la última manga él cometió un error grande y yo hice mi vuelo prolijo; terminé primero a 150 centímetros del segundo. Es una diferencia enorme para este nivel”, relata Mario.
Con ese vuelo ganó su tricampeonato nacional. Mario es tucumano, tiene 48 años —cumple 49 a fin de mes— y lleva 16 en el aire. Y detalla por qué la disciplina exige máxima concentración: “Acá la competencia es con uno mismo. Vos vas concentrado en tu mejor vuelo; si el otro se equivoca o no, es otra cosa. Son doce rondas con un solo descarte: tenés que sostener la consistencia en once mangas, porque dos fallas te dejan afuera de todo”, explica.
De chofer a instructor
Mario no llegó a la montaña buscando volar. Su primer vínculo con el parapente fue terrestre: manejaba la moto con la que llevaba a su mejor amigo, Sebastián Núñez, hasta el despegue.
“Él volaba y yo no entendía nada: lo subía al cerro en moto, él despegaba y yo bajaba a buscarlo al aterrizaje. Hasta que un día en Loma Bola me prestó la vela y ahí me enamoré. Después hice un vuelo biplaza y no hubo vuelta atrás. Empezó como un hobby, pero al poco tiempo ya empecé a acomodar mi rutina para cortar el trabajo a la una y media de la tarde, subir a volar en la siesta y volver al trabajo. Se convirtió en un estilo de vida”.
En ese camino fue derribando cada una de las barreras que se había autoimpuesto. “Primero decía que nunca iba a ser piloto biplaza. Terminé siéndolo para compartir lo que sentía con mis afectos, y después con desconocidos: ver que aterriza alguien que no te conoce pero te abraza lleno de emoción no tiene comparación. Después juré que jamás iba a ser instructor. Fui ayudante, vi la cara de los alumnos cuando despegaban por primera vez y me picó el bichito de la docencia. Me perfeccioné hasta obtener la licencia internacional Master APPI (NdR: máxima categoría de instructor dentro del sistema internacional). Hoy formo pilotos y en febrero viajo a México a capacitar instructores. De hecho, tenía planificado ir al Mundial en Tailandia porque estoy clasificado dentro de los 300 mejores del ranking mundial, pero no voy a poder porque justo coincide con este taller en México y es un compromiso asumido. Ya aprendí a no decir nunca más ‘nunca’”.
Enseñar antes que ganar
Su rol de instructor pesa en cómo vive la competencia. Lo muestra lo que pasó en el Campeonato Panamericano de Arica, en Chile:
“Yo venía quinto hasta la última manga y Andrés Racca, un alumno mío, estaba cuarto. En el último vuelo a mí me fue mal, pero él hizo una manga perfecta y salió campeón panamericano. Ver que lo que le transmití dio ese fruto me llenó de emoción. Fue más emocionante que si hubiese ganado yo; no me importó mi resultado. Eso me gusta de la precisión: en el aire se compite en serio, pero al aterrizar nos sentamos todos a compartir la experiencia y aprender del otro”.
Los alumnos se forman en Loma Bola, el predio de San Javier donde funciona el Club Los Aconquija. “Se sostiene sin apoyo del Estado, todo a pulmón y por pasión”, destaca Mario. “Tiene comodidades únicas como agua, baños, wifi y acceso en auto, además de un clima que te permite volar casi todo el año. Por eso Tucumán es potencia: Juan Pablo Nagotti y Álvaro Lucero salieron campeones en cross, y todos los sábados organizamos mangas. Ahora colaboramos con el Pre panamericano de precisión en Córdoba, y mi gran sueño es en algún momento traer el Mundial de precisión a Tucumán”.
Mirar desde arriba
“Para mí, que tengo formación en ingeniería, que un trapo con hilos vuele ya es mágico. Y nunca me imaginé estar viajando por el mundo gracias al parapente: he estado en los Alpes y en los Pirineos viendo esas montañas gigantes desde arriba, o redescubriendo todas las cumbres de Tafí del Valle, que desde el piso no las ves de esa manera. Estar ahí arriba, en silencio con vos mismo, es increíble. Hoy se habla mucho de meditación; bueno, estar en el aire es un cable a tierra absoluto. Conozco a mucha gente a la que el parapente le salvó la vida, sacándola del estrés o de pozos depresivos”.
Tampoco cree que sea para unos pocos: “Hay pilotos de 15 años y otros de 85 que siguen volando. Si te cuidás físicamente rendís mejor, pero para despegar y disfrutar no necesitás ser un atleta de elite”.
Y su sueño tiene que ver con eso: “Mi deseo es que el parapente sea tan común como andar en bicicleta. En Francia se enseña en las escuelas. Acá todavía hay gente que tiene miedo por puro desconocimiento. Si entendés la gestión de riesgo, es un deporte sumamente seguro y noble. Solo hace falta que la gente se acerque a conocerlo para animarse a mirar la vida desde otra perspectiva”.