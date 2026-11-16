De chofer a tricampeón argentino: la historia de Mario Sueldo, el maestro del parapente de precisión

En ese camino fue derribando cada una de las barreras que se había autoimpuesto. “Primero decía que nunca iba a ser piloto biplaza. Terminé siéndolo para compartir lo que sentía con mis afectos, y después con desconocidos: ver que aterriza alguien que no te conoce pero te abraza lleno de emoción no tiene comparación. Después juré que jamás iba a ser instructor. Fui ayudante, vi la cara de los alumnos cuando despegaban por primera vez y me picó el bichito de la docencia. Me perfeccioné hasta obtener la licencia internacional Master APPI (NdR: máxima categoría de instructor dentro del sistema internacional). Hoy formo pilotos y en febrero viajo a México a capacitar instructores. De hecho, tenía planificado ir al Mundial en Tailandia porque estoy clasificado dentro de los 300 mejores del ranking mundial, pero no voy a poder porque justo coincide con este taller en México y es un compromiso asumido. Ya aprendí a no decir nunca más ‘nunca’”.