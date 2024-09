Ganaron el premio LA GACETA en vuelo libre, forman parte de la Selección y van por una medalla en el Panamericano de Brasil

Lo que afrontará en Brasil, en el caso de Kao, es desafiante. “Estuve casi dos años retirada”, afirmó la asiática de origen taiwanés. Sucede que la múltiple campeona sufrió una lesión ligamentaria en una de sus rodillas. “La operación y la rehabilitación me llevó mucho tiempo porque soy demasiado delgada. Recién ahora estoy volviendo, pero no estoy al 100 por ciento”, reconoció sobre el percance que sufrió tras pisar un pozo. La rodilla giró en torsión y ahí se vino lo de siempre en una rotura en esa parte del cuerpo: injerto armado desde el isquiotibial y posterior reemplazo del ligamento dañado. Nacida en Taiwán, Kao vino a Tucumán a los cuatro años. Desde entonces, probó y probó deportes siempre en la línea de lo extremo (paracaidismo, enduro, son algunos de los que se apuntan en la lista), hasta que el vuelo libre la cautivó. “Es muy difícil de explicar lo que sentís cuando salís a volar, la libertad, la emoción, las cosquillas en la panza, la adrenalina, el miedo. Siempre se siente miedo, el día que no tenga más miedo va a ser el momento que tenga que dejar de volar, porque subestimás la actividad y te sobrestimás y no hay que olvidarse que estás jugando con la naturaleza”, reconocía en un reportaje publicado por LA NACIÓN en julio de 2022.