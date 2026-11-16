Murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil en 1958 que jugó y dirigió a Boca

Mediocampista de gran despliegue, formó parte del plantel dirigido por Vicente Feola que le dio a Brasil su primera Copa del Mundo. Fue titular en el debut ante Austria (3-0) y en el empate sin goles frente a Inglaterra, pero una lesión muscular lo marginó del resto del torneo y su lugar fue ocupado por Zito. Con la camiseta de su selección disputó 24 partidos y marcó cuatro goles, según la CBF.