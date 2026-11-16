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Murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil en 1958 que jugó y dirigió a Boca

El ex volante brasileño falleció a los 94 años. Ganó la Copa de Europa con Milan y fue técnico del “Xeneize” en 1984.

AZUL Y ORO. Sani, con la camiseta de Boca, en una tapa de la revista El Gráfico.
AZUL Y ORO. Sani, con la camiseta de Boca, en una tapa de la revista El Gráfico. El Gráfico / Wikimedia Commons
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dino Sani, campeón mundial con Brasil en 1958 y exfigura de Boca, falleció a los 94 años en Brasil debido a su avanzada edad, según confirmó la confederación de ese país.
  • Fue figura en San Pablo, ganó la Copa de Europa con Milan y vistió la camiseta de Boca en 1961, institución a la que luego condujo como director técnico en 1984.
  • Su partida despide al campeón del mundo más longevo que quedaba con vida, cerrando una era dorada para el fútbol sudamericano y su legado en las canchas europeas.
Resumen generado con IA

El fútbol despide a una leyenda. Dino Sani, campeón del mundo con la selección de Brasil en Suecia 1958 y exjugador y entrenador de Boca, murió a los 94 años. La noticia fue confirmada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que lo despidió con un mensaje en sus redes sociales.

Nacido en San Pablo el 23 de mayo de 1932, en el seno de una familia de origen italiano, Sani era el campeón del mundo de mayor edad que seguía con vida. “Hemos perdido a uno de nuestros primeros campeones del mundo”, lamentó Samir Xaud, presidente de la CBF.

Mediocampista de gran despliegue, formó parte del plantel dirigido por Vicente Feola que le dio a Brasil su primera Copa del Mundo. Fue titular en el debut ante Austria (3-0) y en el empate sin goles frente a Inglaterra, pero una lesión muscular lo marginó del resto del torneo y su lugar fue ocupado por Zito. Con la camiseta de su selección disputó 24 partidos y marcó cuatro goles, según la CBF.

Su paso por Boca y la gloria en Milan

Tras brillar en San Pablo, donde convirtió 113 goles en 324 partidos y ganó el Paulista de 1957, cruzó a la Argentina para jugar en Boca. En 1961 disputó 14 partidos y marcó cuatro goles con la camiseta azul y oro, antes de partir rumbo a Italia.

En Milan vivió la etapa más gloriosa de su carrera: ganó la Serie A 1961-62 y la Copa de Europa 1962-63, la actual Champions League. Luego regresó a su país para jugar en Corinthians, donde se retiró en 1968.

Como entrenador también dejó su huella: conquistó tres campeonatos gaúchos consecutivos con Internacional y dos títulos uruguayos con Peñarol. En 1984 volvió a Boca, esta vez como director técnico, en plena crisis institucional del club, y cerró su carrera en los bancos en Grêmio, en 1992.

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