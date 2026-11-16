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Corrió por su hija y ganó: Arón Quiroga usará el dinero del premio para festejarle el cumpleaños

El atleta tucumano llegó solo a la meta en Concepción. Los $800.000 serán para la fiesta de Aitana, que cumple a fin de mes.

A PURO CORAZÓN. Quiroga, con la remera rosa de la carrera, en pleno esfuerzo por las calles concepcionenses.
A PURO CORAZÓN. Quiroga, con la remera rosa de la carrera, en pleno esfuerzo por las calles concepcionenses. Instagram @facualbo.ph
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El atleta Arón Quiroga ganó el domingo los 21K de Concepción, Tucumán, y usará el premio de $800.000 para festejar el cumpleaños de su hija.
  • Quiroga trabaja como portero nocturno y entrena sin apoyo oficial. Marcó un tiempo de 1h08m37s y suma siete victorias sobre nueve carreras en este año.
  • El corredor tucumano proyecta competir en Buenos Aires en 2025, meta para la cual busca respaldo económico que cubra traslados, hospedaje y alimentación.
Resumen generado con IA

Hay victorias que se miden con un cronómetro y otras que se cuentan en sueños cumplidos. La de Arón Quiroga en la primera edición de los 21K de Concepción tuvo un poco de ambas: el atleta de Manantial Sur cruzó solo la meta el domingo, bajo un cielo gris y sobre el asfalto mojado, y se llevó un premio de $800.000 que ya tiene destino.

Ese dinero será para el cumpleaños de su pequeña hija, Aitana, a fin de mes. “Hemos hecho también el esfuerzo de correr esta carrera por el premio en efectivo”, contó en diálogo con Noticias del Interior, mientras la sostenía en brazos.

La nena lo acompaña en cada competencia y fue su gran impulso en esta temporada. “Es la gran motivación de este año”, aseguró el corredor, que en el paso por el segundo kilómetro iba a la par de Gustavo Frencia y luego tomó distancia hasta llegar en solitario, con un tiempo de 1h08m37s.

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Noches de trabajo y kilómetros de esfuerzo

Detrás de cada triunfo hay una rutina que no da tregua. Quiroga trabaja como portero nocturno: nueve horas de lunes a domingo y turnos de 24 horas los fines de semana. Por el calor, muchas veces sale del trabajo y va directo a entrenar. “Yo no me considero un atleta profesional”, admitió, ya que no puede viajar con anticipación a las carreras por su trabajo y su familia.

Aun así, sus números asombran: de las nueve competencias que corrió en el año ganó siete y en las otras dos fue segundo. Hace dos semanas se impuso en la media maratón de EL LIBERAL, en Santiago del Estero, donde, según contó, fue el primer tucumano en ganarla. Y en octubre se había quedado con los 21K LA GACETA.

Su próximo sueño es correr en Buenos Aires el año que viene, pero para eso necesita respaldo para afrontar pasajes, hospedaje y comida. “De la municipalidad sigo esperando ese apoyo”, lamentó. Mientras tanto, ya tiene un motivo para sonreír: la fiesta de Aitana está asegurada.

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