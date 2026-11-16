Corrió por su hija y ganó: Arón Quiroga usará el dinero del premio para festejarle el cumpleaños

Hay victorias que se miden con un cronómetro y otras que se cuentan en sueños cumplidos. La de Arón Quiroga en la primera edición de los 21K de Concepción tuvo un poco de ambas: el atleta de Manantial Sur cruzó solo la meta el domingo, bajo un cielo gris y sobre el asfalto mojado, y se llevó un premio de $800.000 que ya tiene destino.