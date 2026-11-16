Qué reveló el informe arbitral sobre la escandalosa suspensión de Deportivo Madryn-Deportivo Maipú

El árbitro también dejó asentada una frase que podría tener relevancia en el análisis disciplinario. De acuerdo con su testimonio, mientras se encontraba cerca del arquero escuchó que alguien, sin poder identificarlo por la cantidad de personas que rodeaban al futbolista, le decía: "Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende".