Qué reveló el informe arbitral sobre la escandalosa suspensión de Deportivo Madryn-Deportivo Maipú
Bryan Ferreyra detalló los incidentes que derivaron en la interrupción del partido: la frase que escuchó cerca del arquero, los problemas para ingresar la ambulancia y el resultado de la revisión médica a Nahuel Galardi.
Resumen para apurados
- El árbitro Bryan Ferreyra elevó su informe a la AFA tras suspender el duelo entre Madryn y Maipú en Chubut por la agresión con pirotecnia al arquero Galardi.
- Madryn ganaba 3-1 cuando cayó pirotecnia. El juez consignó presiones para suspender y trabas a la ambulancia, pese a que el primer parte médico habilitaba al arquero.
- El Tribunal de Disciplina de la AFA definirá la suerte del Reducido de la Primera Nacional, evaluando posibles sanciones o la reanudación de los minutos restantes.
La definición de la serie entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA. El organismo deberá analizar el informe presentado por Bryan Ferreyra, árbitro del encuentro de octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, que contiene detalles importantes sobre los incidentes que derivaron en la suspensión.
El partido se disputaba en el estadio Abel Sastre y tenía a Deportivo Madryn arriba por 3-1. Con ese resultado, el equipo chubutense estaba consiguiendo la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, a los 81 minutos todo cambió: Nahuel Galardi, arquero de Maipú, cayó al césped después de una detonación pirotécnica que se produjo cerca de su ubicación.
Ferreyra explicó en su informe que decidió detener el encuentro cuando el cuarto árbitro, Juan Nebietti, le comunicó lo sucedido. Luego, el asistente Matías Bianchi le confirmó que había observado cómo el artefacto explotaba en el aire, en el sector donde estaba el guardavalla visitante.
La intervención de la delegación visitante
La situación se complicó cuando el cuerpo arbitral se acercó para revisar el estado de Galardi. Según el relato de Ferreyra, ingresaron al campo de juego integrantes del cuerpo técnico y los suplentes de Deportivo Maipú, quienes reclamaron que el partido no continuara.
El árbitro también dejó asentada una frase que podría tener relevancia en el análisis disciplinario. De acuerdo con su testimonio, mientras se encontraba cerca del arquero escuchó que alguien, sin poder identificarlo por la cantidad de personas que rodeaban al futbolista, le decía: "Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende".
Otro de los episodios registrados estuvo relacionado con la atención médica. Ferreyra señaló que ofreció la asistencia del médico de Deportivo Madryn, pero Marcelo Baamonde, integrante de la delegación mendocina, se opuso.
Además, el ingreso de la ambulancia se vio obstaculizado por jugadores suplentes de Maipú que, según el informe, bloqueaban la puerta de acceso. Ante esa situación, el médico y el ayudante de la ambulancia tuvieron que ingresar caminando para revisar al arquero.
Qué dijeron los médicos sobre Galardi
Uno de los puntos centrales del documento está relacionado con el resultado de la evaluación sanitaria. Según escribió el árbitro, minutos después de los controles recibió la información de que Galardi estaba en condiciones de continuar y no presentaba síntomas que le impidieran seguir jugando.
Ferreyra también indicó que incorporó al sistema los certificados médicos originales, firmados por Gustavo Acuña (M.P. 2074).
Pese a ese resultado, la delegación de Maipú mantuvo su postura de no continuar el encuentro y solicitó el traslado del futbolista. Como la ambulancia no podía ingresar con normalidad, se decidió utilizar el carrito camilla del estadio.
El traslado tampoco estuvo exento de inconvenientes. Cuando el vehículo avanzaba hacia una sala de primeros auxilios, fue interceptado por jugadores y miembros del cuerpo técnico del equipo mendocino. Según el informe, detuvieron el carrito, bajaron al arquero y se produjeron nuevos empujones entre integrantes de ambos planteles.
Finalmente, el personal médico consiguió llevar a Galardi hasta la ambulancia, con profesionales de los dos clubes acompañándolo.
Una serie que espera resolución
Después de una demora que se extendió durante casi una hora, Ferreyra reunió a los presidentes y capitanes para comunicar la decisión. El árbitro explicó que, ante la ausencia del arquero y luego de esperar un tiempo prudencial, resolvió suspender definitivamente el encuentro.
De esta manera, quedaron pendientes nueve minutos reglamentarios y tres de adición, con Deportivo Madryn en ventaja por 3-1. El Tribunal de Disciplina deberá determinar ahora cómo continúa la serie y qué resolución corresponde adoptar.
El conflicto también tuvo repercusiones fuera de la cancha. Después de la suspensión hubo cruces de comunicados, certificados médicos y fuertes declaraciones entre Gabriel Viglianti y Ricardo Sastre, presidentes de ambas instituciones.
Galardi fue atendido en la Clínica Santa María. El domingo por la mañana, Deportivo Maipú difundió un certificado médico que diagnosticó una conmoción acústica, producto del impacto del proyectil pirotécnico, con síntomas de tinnitus, cefalea y fotofobia.
Deportivo Madryn, por su parte, cuestionó ese documento mediante otro comunicado y puso el foco en las diferencias entre los certificados difundidos por ambos clubes.