Murió “El Jefe de Jefes”: dónde ver las producciones que cuentan la historia del poderoso narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo
Tras la muerte del fundador del Cártel de Guadalajara, a los 80 años, distintas producciones audiovisuales permiten reconstruir su ascenso en el narcotráfico mexicano, sus alianzas y su caída
Resumen para apurados
- El capo narco Miguel Ángel Félix Gallardo murió a los 80 años este 15 de noviembre en Jalisco, tras cumplir décadas en prisión por el crimen del agente de la DEA Enrique Camarena.
- Conocido como el 'Jefe de Jefes', fundó el Cártel de Guadalajara en los años 80 y unificó el narcotráfico en México antes de su detención y el deterioro de su salud en prisión.
- Su fallecimiento reaviva el interés global en series y documentales de streaming como 'Narcos: México', que retratan la etapa fundacional del crimen organizado mexicano.
La historia de Miguel Ángel Félix Gallardo parece salida de un guion cinematográfico, pero sus principales episodios ocurrieron en la vida real. Conocido como “El Jefe de Jefes”, fue uno de los hombres que transformaron el narcotráfico en México durante la década de 1980 y se convirtió en una figura central del Cártel de Guadalajara.
Su ascenso, sus vínculos con otros referentes del negocio de las drogas y su posterior caída despertaron el interés de productores y realizadores audiovisuales. Su vida llegó a la pantalla a través de series de ficción, películas y documentales que, desde distintas perspectivas, reconstruyeron una de las etapas más oscuras de la historia criminal mexicana.
Tras su muerte, ocurrida este domingo 15 de noviembre a los 80 años en Guadalajara, Jalisco, esas producciones vuelven a cobrar relevancia. Para quienes quieran conocer quién fue realmente el hombre apodado “El Padrino” y cómo construyó su poder, hay varias historias para descubrir en el streaming.
Narcos: México, la serie que llevó a Félix Gallardo a la pantalla
Una de las producciones más conocidas sobre el narcotraficante es Narcos: México, disponible en Netflix. Allí, el actor Diego Luna interpreta a Félix Gallardo y protagoniza las primeras dos temporadas, centradas en el nacimiento y la expansión del Cártel de Guadalajara.
La ficción reconstruye su transformación de policía a líder criminal, la manera en que consiguió reunir a distintos grupos de narcotraficantes bajo una misma estructura y las alianzas que le permitieron consolidar su poder.
También aparecen otros personajes fundamentales de aquella época, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Uno de los ejes centrales de la historia es el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, un crimen que desencadenó una investigación internacional y marcó el principio del fin para el imperio de Félix Gallardo. Aunque toma acontecimientos históricos como punto de partida, la serie incorpora escenas y situaciones dramatizadas para construir su relato.
El Chapo: el mundo del narcotráfico antes de su caída
Otra producción que permite acercarse al entorno de Félix Gallardo es El Chapo, la serie protagonizada por Marco de la O que reconstruye la trayectoria de Joaquín Guzmán Loera.
En esta historia, Félix Gallardo aparece bajo el nombre de Don Miguel Ángel, interpretado por Ricardo Lorenzana. Su personaje representa a la generación de narcotraficantes que dominaba el negocio antes del ascenso de Guzmán y permite comprender las relaciones de poder, las disputas y las alianzas que marcaron los primeros años de los grandes cárteles mexicanos.
Aunque no se trata de una biografía de Félix Gallardo, la producción aporta contexto sobre el escenario criminal en el que construyó su influencia.
Las otras producciones que retomaron su figura
La influencia de Félix Gallardo también llegó a otras ficciones televisivas sobre el narcotráfico. En El Señor de los Cielos y su serie derivada, El Chema, aparecen personajes vinculados con el universo de los grandes capos mexicanos, aunque no se trata de reconstrucciones directas de su vida.
En el cine, una aparición particular se encuentra en Fauna, del director Nicolás Pereda. En esta película, Francisco Barreiro interpreta a un personaje que recrea una escena de Narcos en el papel de Félix Gallardo. No es una biografía ni una película sobre el narcotraficante, sino una propuesta que juega con las representaciones audiovisuales del mundo criminal.
Los documentales para conocer los hechos detrás del personaje
Para quienes prefieren acercarse a los acontecimientos desde una perspectiva documental, Fugitivos, de National Geographic, dedica uno de sus episodios a Félix Gallardo. La producción repasa su ascenso dentro del crimen organizado y analiza las relaciones y estructuras de poder que permitieron el crecimiento de su organización.
Otra opción es The Last Narc, una docuserie disponible en Amazon Prime Video que investiga uno de los episodios más importantes de aquella época: el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena.
Aunque no está dedicada exclusivamente a Félix Gallardo, la producción reconstruye el contexto en el que ocurrió el crimen y reúne testimonios sobre las circunstancias que rodearon el caso. También examina las posibles responsabilidades de distintos actores vinculados con la investigación, incluidas figuras de la propia DEA.
Una historia que trascendió la pantalla
Félix Gallardo pasó más de tres décadas en prisión tras su condena por el asesinato de Camarena. En agosto de 2021, una entrevista televisiva con Telemundo volvió a mostrarlo ante las cámaras, esta vez en silla de ruedas y con graves problemas de salud, muy lejos de la imagen de poder que había construido durante sus años al frente del Cártel de Guadalajara.
Las series y los documentales permiten acercarse a diferentes capítulos de su trayectoria, pero no todos cuentan exactamente la misma historia. Mientras algunas producciones reconstruyen su ascenso y sus alianzas, otras se concentran en los crímenes y las investigaciones que marcaron su caída.
Entre la ficción y los testimonios, su figura sigue siendo una de las más representativas de una época que transformó para siempre el narcotráfico mexicano.