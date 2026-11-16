Es oficial: Víctor Salazar no seguirá en San Martín y su salida respondería a una decisión futbolística

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó este lunes la salida de Víctor Salazar de común acuerdo, luego de que el cuerpo técnico decidiera no incluirlo en el proyecto para 2027.
- El lateral, confeso hincha del club, tuvo un rendimiento irregular en el torneo y su salida se da tras recibir una oferta de renovación con una reducción salarial del 60%.
- Esta baja se suma a un profundo recambio en el plantel profesional, mientras la dirigencia busca definir todas las salidas antes de salir al mercado de pases en enero.
San Martín oficializó este lunes la salida de Víctor Salazar. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el club informó que, de común acuerdo, el lateral no continuará en la institución de cara a la próxima temporada. Además, le agradeció su calidad humana, su profesionalismo y el compromiso demostrado con la camiseta del “Santo”.
COMUNICADO OFICIAL— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) November 16, 2026
El Club A. San Martín informa que, de común acuerdo, el jugador Víctor Salazar no continuará en la institución de cara a la próxima temporada.
Le agradecemos profundamente su calidad humana, profesionalismo, cariño y el compromiso demostrado defendiendo los colores del Santo, y le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro profesional. pic.twitter.com/RcKGdTpSMG
Según pudo averiguar LA GACETA, la desvinculación respondería a una decisión futbolística: el lateral no formaría parte del proyecto deportivo que el club arma para 2027. La definición llega días después de que este diario informara que la propuesta de renovación que había recibido incluía una reducción salarial del 60%.
Un allegado a la comisión directiva contó por qué su nombre no figuraba entre las nueve bajas que Alejandro Orfila había presentado en la conferencia de prensa. “Salazar no estaba en esa lista porque formaba parte del proyecto. Pero en los últimos días el técnico cambió de idea: no lo veía en condiciones para el año que viene”, explicó.
El final tiene un sabor especial para el futbolista. Tucumano y formado en Rosario Central, donde llegó a jugar en la Primera División, Salazar siempre se declaró hincha de San Martín: lleva el escudo tatuado desde 2018. Su llegada, a comienzos de esta temporada, fue el cumplimiento de un sueño.
Un año irregular
En lo futbolístico, su paso por el club tuvo altibajos. Con Orfila fue titular en nueve de los primeros 14 partidos, aunque su rendimiento fue irregular. Una de sus últimas intervenciones destacadas llegó en el cierre del torneo, ante Quilmes, cuando su lateral-centro terminó en el gol de Nicolás Castro.
Su salida se suma a la de Laureano Rodríguez, que rescindió su contrato la semana pasada, y a la de Gonzalo “Turbo” Rodríguez, confirmada ayer. Gabriel Carabajal también había recibido una propuesta con una reducción salarial y su continuidad aparece en duda. A eso se agrega la situación de Darío Sand, cuya salida todavía no está resuelta.
Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos en el complejo Natalio Mirkin, donde trabajará hasta la primera semana de diciembre. La dirigencia pretende definir todas las bajas y continuidades antes de salir al mercado, con la intención de tener encaminados los refuerzos para el regreso de enero.