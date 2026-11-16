Día del Empleado Judicial: sin actividad en Tribunales ni en el fuero federal

Resumen para apurados
- Hoy no hay actividad ni atención en los tribunales provinciales ni federales de Tucumán por la conmemoración del Día del Empleado Judicial.
- La jornada suspende plazos procesales y atención al público en los juzgados, aunque se garantiza el funcionamiento de guardias para atender casos urgentes.
- La actividad judicial se normalizará tras el asueto, retomando los expedientes y trámites habituales en los fueros provinciales y nacionales.
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