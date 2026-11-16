Conmemoración

Día del Empleado Judicial: sin actividad en Tribunales ni en el fuero federal

No hay atención al público ni trámites procesales en las dependencias provinciales y nacionales, aunque funcionan las guardias para urgencias.

Hoy no hay actividad en el Palacio de Justicia ni en ninguna dependencia judicial.
Hoy no hay actividad en el Palacio de Justicia ni en ninguna dependencia judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Hoy no hay actividad ni atención en los tribunales provinciales ni federales de Tucumán por la conmemoración del Día del Empleado Judicial.
  • La jornada suspende plazos procesales y atención al público en los juzgados, aunque se garantiza el funcionamiento de guardias para atender casos urgentes.
  • La actividad judicial se normalizará tras el asueto, retomando los expedientes y trámites habituales en los fueros provinciales y nacionales.
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