Escándalo en la Primera Nacional: Ferro quedó eliminado ante Gimnasia y Tiro tras un polémico gol con la mano

La ilusión de regresar a Primera División después de 26 años terminó de la peor manera para Ferro Carril Oeste. El conjunto de Caballito perdió 1-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional y protagonizó un escandaloso final, marcado por las protestas contra el árbitro Maximiliano Manduca. El motivo de la controversia fue el gol de Fabricio Rojas, quien controló la pelota con ambas manos antes de convertir el tanto que definió la clasificación.