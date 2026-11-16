Escándalo en la Primera Nacional: Ferro quedó eliminado ante Gimnasia y Tiro tras un polémico gol con la mano
El equipo de Caballito perdió 1-0 en el Reducido y se despidió del sueño de regresar a Primera División. Los jugadores denunciaron un grave error arbitral y el juez debió retirarse escoltado por la Policía.
Resumen para apurados
- Ferro quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional tras caer 1-0 en Caballito ante Gimnasia y Tiro, debido a un polémico gol con la mano convalidado por el árbitro.
- Al local le alcanzaba el empate, pero a los 15 minutos Fabricio Rojas anotó tras tocar el balón con los brazos. Sin VAR, el juez convalidó el gol y debió salir escoltado.
- Gimnasia y Tiro clasificó a cuartos de final, mientras que Ferro prolongó su racha de 26 años fuera de la Primera División en medio del descontento de sus hinchas.
La ilusión de regresar a Primera División después de 26 años terminó de la peor manera para Ferro Carril Oeste. El conjunto de Caballito perdió 1-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional y protagonizó un escandaloso final, marcado por las protestas contra el árbitro Maximiliano Manduca. El motivo de la controversia fue el gol de Fabricio Rojas, quien controló la pelota con ambas manos antes de convertir el tanto que definió la clasificación.
El equipo dirigido por Juan Manuel Sara llegaba al encuentro con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla. Por eso, un empate le alcanzaba para avanzar a los cuartos de final y mantener viva la esperanza de conseguir el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Sin embargo, todo cambió a los 15 minutos del primer tiempo. Después de una segunda jugada originada en un tiro libre, Galetto volvió a enviar la pelota al área y Díaz la peinó hacia Rojas. El delantero salteño controló el balón con ambos brazos antes de rematar y marcar el 1-0.
Pese a las protestas de los futbolistas locales, Manduca convalidó el tanto. La ausencia del VAR en esta instancia de la competencia impidió revisar una acción que terminó siendo determinante.
"La mano de Dios" Porque el Ã¡rbitro Maximiliano Manduca no vio esta clara mano del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta en el gol ante Ferro. https://t.co/DJISQtiJb0— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026
La reacción de los jugadores de Ferro contra el árbitro
La tensión comenzó a crecer durante el partido y se hizo evidente al finalizar el primer tiempo. Según relató el arquero Fernando Monetti, Manduca le reconoció que no había advertido la infracción. “No la veo”, habría sido la respuesta del juez ante el reclamo.
Después del pitazo final, la bronca estalló. Futbolistas e integrantes del cuerpo técnico rodearon al árbitro para exigirle explicaciones, en medio de insultos y acusaciones.
“Acá se sabe todo”, le recriminó Monetti, mientras que un colaborador del entrenador le gritó “sos un payaso, delincuente”.
Ante el clima de tensión, Manduca debió abandonar el campo de juego escoltado por efectivos policiales.
Silbidos y una nueva frustración en Caballito
La eliminación también desató el enojo de los hinchas de Ferro. Durante los últimos minutos comenzaron los cánticos contra los futbolistas y, una vez terminado el encuentro, el plantel recibió una fuerte silbatina cuando se acercó al centro del campo para despedirse del público.
El desenlace resultó especialmente doloroso para un equipo que había liderado buena parte de la fase regular, pero que perdió terreno en las últimas jornadas y dejó escapar la posibilidad de disputar directamente la final por el primer ascenso.
Así, Ferro cerró su participación en la Primera Nacional con una eliminación tan inesperada como polémica. Gimnasia y Tiro avanzó a los cuartos de final, mientras que en Caballito quedaron la frustración deportiva y una actuación arbitral que terminó concentrando buena parte de los cuestionamientos.