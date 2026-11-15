Golpe en Caballito: Gimnasia y Tiro venció a Ferro y lo eliminó del Reducido
Con un polémico gol de Fabricio Rojas tras una doble mano no advertida por el árbitro, el conjunto salteño se impuso como visitante. El "Verdolaga", que contaba con ventaja deportiva, cerró de la peor manera una recta final en la que dilapidó todas sus chances de ascenso.
Resumen para apurados
- Gimnasia y Tiro de Salta venció 1-0 a Ferro en Caballito y lo eliminó del Reducido de la Primera Nacional, con un polémico gol con la mano de Fabricio Rojas.
- El tanto debió anularse por doble mano. Ferro, con ventaja deportiva, desaprovechó sus opciones tras haber dejado escapar previamente el ascenso directo al cierre del torneo.
- El conjunto salteño avanzó a la siguiente ronda para medirse con Tristán Suárez, mientras que el club de Caballito sumó un nuevo fracaso deportivo ante el enojo de sus hinchas.
Ferro Carril Oeste sumó una nueva y dolorosa frustración al caer 1 a 0 como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta por la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto de Caballito quedó marginado de la lucha por el segundo ascenso a la máxima categoría, en una noche cargada de polémicas arbitrales y con un clima de profunda tensión en las tribunas del estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.
La única diferencia del encuentro llegó a los 15 minutos de la etapa inicial. Tras una segunda jugada derivada de un tiro libre, Juan Galetto metió la pelota en el área, el capitán Gabriel Díaz la peinó y Fabricio Rojas definió frente a Fernando Monetti. Sin embargo, la jugada debió haber sido invalidada: en el forcejeo con la defensa local, el número 11 salteño bajó claramente el balón impactándolo primero con el brazo derecho y de inmediato con el izquierdo. Pese al unánime reclamo de todo el equipo de Juan Manuel Sara, el árbitro Maximiliano Manduca —sin asistencia de VAR en esta fase— convalidó la acción aduciendo no haber visto la infracción.
La derrota pegó de lleno en el ánimo de Ferro no solo por el fallo arbitral, sino por la ventaja deportiva que respaldaba al local: al "Verdolaga" le alcanzaba con un simple empate para meterse en los cuartos de final. Pese a que tuvo momentos para igualarlo en el primer tiempo —un remate de Franco García dio en el ángulo y Lautaro Parisi desperdició una chance clara abajo del arco—, en el complemento el equipo se desdibujó por completo, chocó contra el orden táctico planteado por Juan Manuel Azconzábal y apenas inquietó mediante un cabezazo de Nicolás Reniero desviado por el arquero Federico Cosentino.
La eliminación de esta noche corona una caída libre tan abrupta como insólita. Ferro había completado una fase regular brillante, cosechando 66 puntos y peleando palmo a palmo la cima de la Zona A. Con dos fechas por disputar, el pasaje a la final por el ascenso directo parecía servido: necesitaba apenas dos puntos de seis. No obstante, colapsó de manera inesperada al ser goleado 3 a 0 por un Chaco For Ever que no jugaba por nada y, de inmediato, no pudo superar al ya descendido Acassuso en la última jornada. Esos tropiezos le entregaron el primer puesto a Godoy Cruz, que este mismo domingo venció a Tristán Suárez y selló su retorno a Primera.
Obligado a transitar el camino del Reducido como segundo de su grupo frente a un rival que había clasificado octavo con 52 puntos, Ferro volvió a fallar en el momento decisivo. El pitazo final de Manduca desató empujones, reclamos con expulsiones y una fuerte reprobación por parte de los hinchas locales, que apuntaron con cánticos hacia el plantel por una temporada que se escurrió de las manos en apenas dos semanas. Gimnasia y Tiro, en tanto, dio el gran batacazo y avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá con Tristán Suárez.