Golpe en Caballito: Gimnasia y Tiro venció a Ferro y lo eliminó del Reducido

La eliminación de esta noche corona una caída libre tan abrupta como insólita. Ferro había completado una fase regular brillante, cosechando 66 puntos y peleando palmo a palmo la cima de la Zona A. Con dos fechas por disputar, el pasaje a la final por el ascenso directo parecía servido: necesitaba apenas dos puntos de seis. No obstante, colapsó de manera inesperada al ser goleado 3 a 0 por un Chaco For Ever que no jugaba por nada y, de inmediato, no pudo superar al ya descendido Acassuso en la última jornada. Esos tropiezos le entregaron el primer puesto a Godoy Cruz, que este mismo domingo venció a Tristán Suárez y selló su retorno a Primera.