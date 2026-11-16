"Sé quién fue la mujer que me gestó": Felipe Fort habló de su nacimiento por vientre subrogado
El empresario y su hermana melliza, Marta, nacieron el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos, mediante un procedimiento de gestación subrogada que Ricardo Fort eligió para convertirse en padre.
Resumen para apurados
- En una entrevista reciente, Felipe Fort reveló detalles de su nacimiento por subrogación en Los Ángeles y afirmó que sabe quién fue su gestante.
- Ricardo Fort recurrió a este método en 2004 para ser padre soltero. Felipe y su melliza Marta crecieron conociendo su origen con total naturalidad.
- El joven proyecta ser padre soltero hacia los 27 años mediante el mismo método si no tiene pareja, naturalizando estos modelos de familia en el país.
Felipe Fort volvió a contar detalles de su historia familiar y explicó cómo vivió desde chico su nacimiento por gestación subrogada. En una entrevista, el hijo de Ricardo Fort también reveló qué conoce sobre la mujer que llevó adelante el embarazo, qué sabe de la donante del óvulo y por qué considera repetir el camino de su padre cuando decida formar una familia.
El empresario y su hermana melliza, Marta, nacieron el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos, mediante un procedimiento de gestación subrogada que Ricardo Fort eligió para convertirse en padre.
En diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, Felipe recordó que ambos crecieron conociendo los detalles de su llegada al mundo. Según explicó, nunca fue un secreto familiar ni algo que les generara conflictos durante la infancia.
Qué sabe Felipe Fort sobre la mujer que lo gestó y la donante del óvulo
Felipe contó que su padre siempre les habló con naturalidad sobre el procedimiento. Les explicó que había viajado a Estados Unidos, que había recurrido a una gestante y que también había pagado por un óvulo para concretar su deseo de tener hijos.
Esa información formó parte de su vida desde pequeños. Sin embargo, no siempre fue sencillo explicarles a otras personas cómo estaba conformada su familia.
El hijo de Ricardo Fort recordó que, cuando era chico, algunos compañeros y amigos se sorprendían al escuchar que no tenía mamá. Incluso, en ocasiones, recibía expresiones de condolencia porque creían que su madre había fallecido. Él debía aclararles que su historia era diferente: había nacido sin una madre en el sentido tradicional.
Consultado sobre cuánto conoce de las mujeres que participaron de su nacimiento, hizo una distinción entre ambas. “Sé quién fue la gestante; no sé quién fue la donante de óvulo y no sé si hay registro de eso en algún lado”, explicó.
También contó que nunca tuvo contacto directo con la mujer que llevó adelante el embarazo, aunque conserva referencias de ella a través de su padre y de imágenes de aquella época.
“No, no. Pero convivió con mi padre, entonces tengo imágenes y me han contado cosas, todo”, señaló durante la entrevista.
No es la primera vez que los mellizos hablan públicamente sobre este aspecto de su historia. En febrero de 2021, Felipe había contado que existía una fotografía de la donante del óvulo, aunque reconoció que hasta ese momento no había tenido interés en verla.
Marta, por su parte, también había expresado que no sentía la necesidad de conocer a las mujeres involucradas en el procedimiento. Para ella, el vínculo familiar no depende exclusivamente de la genética.
Felipe Fort reveló que quiere ser padre soltero, como Ricardo
Durante la conversación, Felipe también se refirió a sus propios planes de formar una familia y sorprendió al reconocer que tiene bastante definida la manera en que le gustaría convertirse en padre.
El joven empresario proyecta tener hijos dentro de cinco o seis años y no descarta recurrir a la misma alternativa que eligió Ricardo Fort.
“Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky. Es lo más probable”, afirmó.
De todos modos, aclaró que no descarta formar una familia junto a una pareja si encuentra a la persona indicada. Pero también estableció una edad límite para tomar esa decisión: los 27 años. Si para entonces no está en una relación que considere adecuada, avanzaría con la paternidad en solitario.
Felipe explicó que su padre había tomado aquella decisión porque no quería tener una pareja involucrada en la crianza de sus hijos. Su intención era convertirse en padre y construir una familia propia sin depender de una relación sentimental.
El joven también recordó las críticas que recibió el empresario por su elección. Dijo que algunas de las personas que cuestionaron a Ricardo terminaron recurriendo a caminos similares, aunque evitó mencionar nombres.
El lugar de Marisa López en la vida de los mellizos Fort
La entrevista también permitió conocer cómo se reorganizó la vida de Felipe y Marta después de la muerte de su padre, ocurrida en 2013.
Tras el fallecimiento de Ricardo, los mellizos quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez, padrino de ambos, quien murió en 2022.
En ese contexto, Marisa López, la niñera que los acompañó durante la infancia, conservó un lugar central en sus vidas. Los hermanos la consideran una figura materna y aseguran que es una de las primeras personas a las que recurren cuando tienen algún problema o necesitan ayuda.