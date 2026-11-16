"Sé quién fue la mujer que me gestó": Felipe Fort habló de su nacimiento por vientre subrogado

Felipe Fort volvió a contar detalles de su historia familiar y explicó cómo vivió desde chico su nacimiento por gestación subrogada. En una entrevista, el hijo de Ricardo Fort también reveló qué conoce sobre la mujer que llevó adelante el embarazo, qué sabe de la donante del óvulo y por qué considera repetir el camino de su padre cuando decida formar una familia.