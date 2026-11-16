Crisis en la Fórmula 1: la pelea entre Leclerc y Hamilton terminó con un periodista sancionado y un boicot

Tras el incidente, McEvoy, quien acumula 21 años de trayectoria y casi 400 competencias cubiertas en la categoría, escribió una dura nota en la que expuso las tensiones dentro del equipo de Maranello. En su artículo, el cronista sostuvo que el monegasco actúa protegido por facciones internas de Ferrari que lo apoyan desde su etapa en la academia de jóvenes pilotos, mientras Hamilton intenta afirmarse en un entorno que considera "ajeno y antiinglés". En ese contexto de análisis sobre el vínculo entre ambos corredores fue donde incluyó el exabrupto dirigido a Leclerc.