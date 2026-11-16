Crisis en la Fórmula 1: la pelea entre Leclerc y Hamilton terminó con un periodista sancionado y un boicot

Resumen para apurados
- La FIA sancionó en México al cronista Jonathan McEvoy retirándole su credencial de F1 tras insultar al piloto Charles Leclerc por su disputa en pista con Lewis Hamilton.
- Tras el roce entre los Ferrari, el periodista calificó de "bastardo" al monegasco. El diario Daily Mail respondió con un boicot total y suspendió la cobertura del torneo.
- El conflicto sumó el repudio de Bernie Ecclestone y de entidades de medios, abriendo un debate crítico sobre la libertad de prensa y futuros límites éticos en la categoría.
La interna deportiva en Ferrari tras el Gran Premio de México escaló a una crisis política e institucional en la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) le retiró la acreditación de prensa al reconocido periodista británico Jonathan McEvoy para las últimas tres competencias del año (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) luego de que calificara al piloto Charles Leclerc como "pequeño bastardo traicionero" en una columna de opinión.
Como respuesta drástica, el diario Daily Mail anunció un boicot total a las coberturas de la categoría, mientras el cronista acusó directamente al director de la escudería italiana, Frédéric Vasseur, de haber impulsado la sanción.
El detonante del conflicto ocurrió durante la primera vuelta de la carrera en el circuito de la Ciudad de México, cuando Leclerc protagonizó una maniobra al límite al disputar la posición con su compañero de equipo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.
La disputa interna favoreció la victoria de Max Verstappen y relegó a los autos rojos al segundo y cuarto lugar, lo que provocó el enojo público del propio Vasseur, quien calificó la actitud de sus pilotos como "una falta de respeto hacia la marca".
Tras el incidente, McEvoy, quien acumula 21 años de trayectoria y casi 400 competencias cubiertas en la categoría, escribió una dura nota en la que expuso las tensiones dentro del equipo de Maranello. En su artículo, el cronista sostuvo que el monegasco actúa protegido por facciones internas de Ferrari que lo apoyan desde su etapa en la academia de jóvenes pilotos, mientras Hamilton intenta afirmarse en un entorno que considera "ajeno y antiinglés". En ese contexto de análisis sobre el vínculo entre ambos corredores fue donde incluyó el exabrupto dirigido a Leclerc.
Acusaciones al director de Ferrari y el choque por la sanción de la FIA
La respuesta del organismo rector del automovilismo no tardó en llegar mediante una carta oficial firmada por su director general, Alberto Villarreal. La FIA determinó suspender el pase de prensa de McEvoy con efecto inmediato para lo que resta de la temporada 2026, amparándose en sus facultades discrecionales y argumentando que la columna violaba los estándares de profesionalismo e imparcialidad exigidos a los medios acreditados.
Tras conocerse el castigo, McEvoy rompió el silencio con duros cuestionamientos dirigidos hacia la cúpula de Ferrari. El periodista afirmó que la medida fue motivada por una denuncia de Vasseur, a quien tildó de "don nadie regordete" y "bufón risueño" que no está a la altura del equipo más prestigioso del mundo. Además, justificó la expresión usada contra Leclerc al asegurar que la nota tenía un tono "medio humorístico" en defensa de Hamilton y remarcó que el periodismo se basa en la libertad de expresión.
Según relató el propio cronista, en una conversación privada el directivo de la FIA le notificó que la suspensión abarcaba tres pruebas "intrascendentes", dado que la corona de la temporada 2026 ya había sido asegurada dos fechas atrás por Kimi Antonelli. No obstante, desde el medio británico la reacción fue inflexible.
Boicot periodístico y un debate abierto sobre la libertad de prensa en la F1
El jefe de Deportes del Daily Mail, Chris Dean, catalogó la resolución de la FIA como un "ataque sin precedentes e indignante contra la libertad de prensa". Ante esta situación, la empresa de comunicación decidió retirar a todo su personal y confirmó que no publicará información sobre las competencias finales ni enviará cronistas a las ruedas de prensa en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
El conflicto desencadenó muestras de respaldo en el ambiente del automovilismo internacional y de la prensa europea. Bernie Ecclestone, histórico expromotor y exjefe de la Fórmula 1, salió en defensa del cronista al considerar que la sanción es "una auténtica locura" y elogió su labor profesional. A su vez, la News Media Coalition manifestó su preocupación por el precedente que fija la FIA al penalizar opiniones críticas sobre las escuderías y sus competidores.