Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1: el lugar que ocupa en el ranking de salarios

La cifra podría aumentar hasta los 2 millones de dólares si se cumplen determinados objetivos deportivos. En contraste, su compañero de equipo, Pierre Gasly, percibe un salario considerablemente superior y se encuentra entre los diez corredores mejor remunerados de la categoría. En lo más alto de la nómina aparecen Max Verstappen y Lewis Hamilton, con contratos millonarios.