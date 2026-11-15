Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1: el lugar que ocupa en el ranking de salarios

Resumen para apurados
- Franco Colapinto se ubica 21° en la Fórmula 1 en 2026 con un sueldo base de 1,5 millones de dólares en Alpine, según SalaryLeaks, debido a su reciente inserción en la élite.
- La cifra contrasta con los 12 millones de su compañero Pierre Gasly y los 110 de Max Verstappen, evidenciando la brecha contractual entre novatos y figuras consolidadas.
- Con contrato asegurado para 2027 en Alpine, el piloto argentino podrá incrementar sus ingresos mediante bonificaciones por rendimiento deportivo y acuerdos de patrocinio.
Franco Colapinto integra el grupo de los pilotos con los salarios más bajos de la Fórmula 1 en la temporada 2026. Según un relevamiento del sitio especializado SalaryLeaks, el argentino ocupa el puesto 21° de la clasificación, con un ingreso fijo estimado en 1,5 millones de dólares por su contrato con Alpine.
La cifra podría aumentar hasta los 2 millones de dólares si se cumplen determinados objetivos deportivos. En contraste, su compañero de equipo, Pierre Gasly, percibe un salario considerablemente superior y se encuentra entre los diez corredores mejor remunerados de la categoría. En lo más alto de la nómina aparecen Max Verstappen y Lewis Hamilton, con contratos millonarios.
Cuánto cobra Franco Colapinto en Alpine durante la temporada 2026
De acuerdo con las estimaciones de SalaryLeaks, Colapinto tiene un sueldo base de 1,5 millones de dólares anuales en Alpine. A ese monto podrían sumarse otros 500.000 dólares en bonificaciones relacionadas con su rendimiento en las competencias.
El piloto argentino, de 23 años, comparte el último escalón de la clasificación salarial con Arvid Lindblad, quien debutó en la Fórmula 1 durante 2026 con Racing Bulls y cuenta con un salario fijo estimado en un millón de dólares.
Sin embargo, el relevamiento no contempla los ingresos que Colapinto puede obtener mediante acuerdos comerciales y patrocinios personales. Por lo tanto, su remuneración total podría ser superior a la cifra que figura en el listado.
El panorama es diferente para su compañero de Alpine. Pierre Gasly aparece en el octavo puesto, con un salario anual de 12 millones de dólares, que podría alcanzar los 15 millones si se cumplen los objetivos establecidos en su contrato.
El francés, de 30 años, acumula una década de experiencia en la máxima categoría y tiene vínculo con la escudería hasta 2028. Colapinto, por su parte, tiene confirmada su continuidad en el equipo para 2027.
El ranking de los pilotos que más ganan en la Fórmula 1 en 2026
El listado elaborado por SalaryLeaks muestra una diferencia considerable entre los ingresos de los pilotos más jóvenes y los contratos de las principales figuras de la categoría.
Max Verstappen lidera la clasificación con un salario fijo estimado en 110 millones de dólares. Si se incorporan los premios y las bonificaciones por rendimiento, sus ingresos podrían superar los 135 millones. El neerlandés, tetracampeón mundial, tiene contrato con Red Bull hasta 2030.
El segundo lugar corresponde a Lewis Hamilton, quien percibe alrededor de 50 millones de dólares por temporada en Ferrari. Con los incentivos deportivos, su remuneración podría llegar a los 70 millones.
George Russell completa los primeros puestos con un sueldo anual de 40 millones de dólares.
Entre los demás nombres destacados aparecen:
- Charles Leclerc: 34 millones de dólares.
- Lando Norris: 30 millones de dólares.
- Fernando Alonso: 20 millones de dólares.
- Pierre Gasly: 12 millones de dólares.
Kimi Antonelli, el campeón que no está entre los mejores pagos
Uno de los datos llamativos del relevamiento es la posición salarial de Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano, que atraviesa su segunda temporada en la Fórmula 1, tiene un sueldo base estimado en 4 millones de dólares.
Esa cifra podría elevarse hasta los 9 millones mediante bonificaciones por objetivos deportivos. Pese a ubicarse en el puesto 16° del ranking de remuneraciones, Antonelli consiguió consagrarse campeón cuatro Grandes Premios antes de finalizar la temporada.
La comparación también permite observar las diferencias entre los contratos de las nuevas generaciones y los de los corredores que acumulan varios años de experiencia en la categoría.
Lando Norris, campeón de 2025, percibe 30 millones de dólares, mientras que Leclerc tiene un salario estimado en 34 millones.
Cómo se elaboró el ranking de salarios de la Fórmula 1
Los datos corresponden a SalaryLeaks, una plataforma que recopila estimaciones sobre remuneraciones, contratos, premios y bonificaciones de deportistas profesionales.
Su base de información incluye disciplinas como fútbol, básquet, fútbol americano, Fórmula 1, MotoGP, tenis, boxeo y golf, entre otras. Según el propio portal, registra más de 11.000 atletas y 32.000 contratos.
Para construir sus clasificaciones, el sitio asegura que contrasta información publicada por medios internacionales como BBC Sport, The Guardian, Sky Sports y The Athletic, además de consultar perfiles oficiales y registros de premios.