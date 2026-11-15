Lluvia de goles en Madrid: Inglaterra venció 3 a 2 a España y le cortó un invicto de 44 partidos

Herida en su orgullo, España revivió mediante el desequilibrio de Lamine Yamal. El joven atacante del Barcelona fabricó un penal tras una falta de Anderson —quien vio la tarjeta roja directa por la acción—, permitiéndole a Mikel Oyarzabal marcar el primer descuento desde los once metros. Con superioridad numérica, los locales volcaron el juego al ataque y llegaron al 2-3 a través de Nico Williams tras otra habilitación de Yamal. Sin embargo, la remontada no logró consumarse gracias a las apariciones providenciales del arquero James Trafford, quien contuvo tres pelotas clave en los minutos de adición para sellar la victoria británica. En el otro choque del Grupo C, Croacia derrotó 2-1 a República Checa y aseguró el tercer lugar con seis unidades, dejando a los checos en el fondo sin puntos.