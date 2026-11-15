Lluvia de goles en Madrid: Inglaterra venció 3 a 2 a España y le cortó un invicto de 44 partidos
El equipo de Thomas Tuchel silenció el Metropolitano con tantos de Kane, Konsa y White. Pese a la reacción española tras la expulsión de Anderson, el arquero James Trafford sostuvo el resultado en el cierre para arrebatarle la punta del Grupo C de la Nations League.
Resumen para apurados
- Inglaterra venció 3-2 a España en Madrid en el cierre grupal de la Nations League para arrebatarle la cima y quebrar su histórico invicto de 44 partidos.
- Inglaterra se puso 3-0 con tantos de Kane, Konsa y White, y resistió con diez hombres la reacción local. Trafford selló el fin de una racha española invicta de 1.329 días.
- Con este resultado, el equipo de Tuchel clasificó líder a cuartos de final de marzo, mientras España avanzó como escolta de cara al sorteo de la siguiente fase.
El cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League dejó la caída de la racha más imponente del fútbol internacional. En el Metropolitano, Inglaterra se impuso por 3-2 sobre España y le puso punto final a un ciclo dorado de 44 encuentros y 1.329 días sin derrotas oficiales para el seleccionado de Luis de la Fuente, cuya última caída se remontaba al 28 de marzo de 2023 frente a Escocia (0-2). Con esta victoria, los dirigidos por Thomas Tuchel alcanzaron la línea de los 15 puntos e igualaron a "La Roja" en la cima de la zona, desplazándola al segundo escalón por criterios de desempate directo.
El conjunto británico construyó su ventaja a partir de una marcada superioridad táctica durante la primera hora de juego. Sobre el cierre de la etapa inicial, Elliot Anderson conectó de primera para habilitar a Harry Kane dentro del área; el atacante del Bayern Múnich enganchó ante la marca de Pau Cubarsí, quien cometió una infracción que el juez Clément Turpin sancionó con penal. Desde los doce pasos, Kane ejecutó con potencia para quebrar el cero pese a la estirada de Unai Simón.
El vendaval inglés se profundizó en el arranque del complemento con una ráfaga demoledora: a los 53 minutos, Ezri Konsa conectó un tiro de esquina de Declan Rice para firmar el 2-0 y, apenas cuatro minutos más tarde, Ben White culminó una maniobra colectiva asistida por Jude Bellingham para estirar la cuenta a un contundente 3-0.
Herida en su orgullo, España revivió mediante el desequilibrio de Lamine Yamal. El joven atacante del Barcelona fabricó un penal tras una falta de Anderson —quien vio la tarjeta roja directa por la acción—, permitiéndole a Mikel Oyarzabal marcar el primer descuento desde los once metros. Con superioridad numérica, los locales volcaron el juego al ataque y llegaron al 2-3 a través de Nico Williams tras otra habilitación de Yamal. Sin embargo, la remontada no logró consumarse gracias a las apariciones providenciales del arquero James Trafford, quien contuvo tres pelotas clave en los minutos de adición para sellar la victoria británica. En el otro choque del Grupo C, Croacia derrotó 2-1 a República Checa y aseguró el tercer lugar con seis unidades, dejando a los checos en el fondo sin puntos.
Francia lideró su zona y Bélgica arrolló a Italia
La jornada también resolvió la clasificación en el Grupo A, donde Francia se adueñó del primer puesto al totalizar 13 unidades tras superar 2-1 a Turquía en el Stade Atlantique de Burdeos. Los galos abrieron la cuenta con un gol en contra de Emirhan Topçu y ampliaron distancias por medio de Junior Kroupi tras asistencia de Rayan Cherki, mientras que Abdulkerim Bardakci anotó el descuento otomano en un partido donde el guardameta Berke Özer evitó una goleada mayor con siete atajadas determinantes.
Por su parte, Bélgica se quedó con el segundo boleto a cuartos de final (12 puntos) al vapulear 4-1 a Italia en el estadio Rey Balduino de Bruselas. Pese a que la "Azzurra" comenzó arriba con un tanto tempranero de Pio Esposito a los 11 minutos, los "Diablos Rojos" respondieron con una ráfaga demoledora de tres goles en 11 minutos por intermedio de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy y Jérémy Doku. Ya en el complemento, Kevin De Bruyne asistió a Diego Moreira para el cuarto tanto, y en tiempo de descuento el arquero Senne Lammens le atajó un penal a Esposito para redondear la fiesta belga.
Los cruces de cuartos de final de la Nations League se sortearán el próximo viernes 20 de noviembre en la sede de la UEFA en Suiza. La serie eliminatoria a ida y vuelta se desarrollará entre el 25 y el 30 de marzo, mientras que el Final Four por el título tendrá lugar del 9 al 13 de junio.