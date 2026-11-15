Rocío Robles habló sobre la desaparición de su hermana: “Esperando que ocurra el milagro”

Rocío Robles protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la última emisión de PH, Podemos Hablar, donde contó la dramática historia de su hermana, una bebé que desapareció poco después de nacer en un hospital de Rosario. La modelo reveló que su familia todavía mantiene la esperanza de encontrarla, pese a que desde el centro de salud les comunicaron que había muerto.