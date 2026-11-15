Rocío Robles habló sobre la desaparición de su hermana: “Esperando que ocurra el milagro”
La modelo contó que su familia busca desde hace más de tres décadas a una bebé que desapareció en un hospital de Rosario en 1990. Aunque desde el centro de salud les informaron que había fallecido, sus padres nunca aceptaron esa versión.
Resumen para apurados
- En PH, la modelo Rocío Robles relató que su familia busca a su hermana nacida en 1990 en Rosario, sospechando que fue robada tras informarles falsamente sobre su muerte.
- La beba fue dada por muerta por ahogo horas después de nacer. Sus padres iniciaron un juicio de 15 años y una exhumación cuyos estudios de ADN resultaron inconcluyentes.
- A más de 30 años, la familia sostiene la búsqueda y la modelo visibilizó la labor de organizaciones que procesan ADN gratuito para esclarecer identidades dudosas.
Rocío Robles protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la última emisión de PH, Podemos Hablar, donde contó la dramática historia de su hermana, una bebé que desapareció poco después de nacer en un hospital de Rosario. La modelo reveló que su familia todavía mantiene la esperanza de encontrarla, pese a que desde el centro de salud les comunicaron que había muerto.
“Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo”, explicó Robles durante el programa.
La historia se remonta a 1990, cuando su madre dio a luz en el Hospital Provincial de Rosario. Según relató, la bebé debía llamarse Florencia Robles y nació el 10 de julio. La familia sospecha que pudo haber sido adoptada por dos mujeres, aunque todavía no cuenta con certezas sobre lo que ocurrió.
La historia de la hermana de Rocío Robles: qué pasó en el hospital
La modelo reconstruyó el episodio a partir del relato de sus padres. Según contó, en la cama contigua a la de su madre había una mujer con problemas de adicción que no quería hacerse cargo de su bebé y que, de acuerdo con lo que les habían contado, tenía intenciones de entregarlo.
Esa misma noche, una enfermera ingresó a la habitación y le informó a su madre que la recién nacida se estaba ahogando. Se llevaron a la bebé y, cuando regresaron, le comunicaron que había muerto.
“Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto”, recordó Robles.
Las sospechas de la familia apuntaron desde entonces a una posible sustitución de bebés. Sus padres iniciaron un juicio por mala praxis que se extendió durante 15 años, pero nunca consiguieron despejar las dudas sobre lo sucedido.
Con el paso del tiempo también exhumaron los restos que supuestamente correspondían a la niña y realizaron un estudio de ADN de manera privada. Sin embargo, el análisis no permitió establecer una identificación concluyente.
La modelo explicó que las características de los restos y el paso del tiempo dificultaron la posibilidad de obtener una comparación genética que permitiera confirmar la identidad.
La esperanza de encontrar a Florencia Robles
A más de 30 años de aquella desaparición, Rocío Robles aseguró que su familia no abandonó la búsqueda. La posibilidad de que su hermana haya sido entregada en adopción sigue siendo una hipótesis que intentan esclarecer.
Por eso, durante el programa también aprovechó para mencionar la existencia de organizaciones que reciben muestras de ADN y colaboran con personas que buscan familiares desaparecidos, incluso cuando no cuentan con recursos económicos.
La historia de Florencia continúa abierta para la familia. Aunque recibieron la noticia de su muerte cuando era recién nacida, nunca lograron convencerse de esa versión.
El momento de angustia de Rocío Robles en MasterChef Celebrity
La aparición de Rocío Robles en televisión también tuvo otro episodio comentado durante los últimos días, esta vez en MasterChef Celebrity. Durante una prueba de beneficios, los participantes debían preparar un lenguado en apenas 25 minutos.
En medio del desafío, la modelo se dio vuelta para pedir medio limón y dejó una miniprocesadora con puré sobre la mesada. El recipiente terminó cayendo al piso y perdió buena parte de la preparación.
“Lo tiré todo. No, no, no. Tengo ganas de llorar. Te juro. No me hablen porque voy a llorar y no tengo tiempo”, expresó, visiblemente angustiada.
Damián Betular se acercó para ayudarla a limpiar y trató de tranquilizarla. También convocó a los demás participantes para acompañarla. Lizy Tagliani se acercó a abrazarla, mientras Edith Hermida le preguntó qué necesitaba.
“Está colapsada, colapsó. No pasa nada, una lloradita y a seguir. Vamos”, resumió Betular.
Dos momentos televisivos muy diferentes dejaron a Rocío Robles en el centro de la escena: uno atravesado por la frustración de una competencia gastronómica y otro por una historia familiar que, después de más de tres décadas, todavía espera una respuesta.