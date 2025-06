¿Quién es la famosa periodista deportiva que estaría de novia con Adrián Suar?

En paralelo a esta situación, en LAM (América), Ángel de Brito y sus panelistas analizaron la situación. Fue entonces cuando Yanina Latorre se pronunció al respecto y confirmó la situación de Suar: “Que poco caballero. Hoy hablé con Rocío, no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Él la invitó a ver Felicidades, su obra de teatro. Ella fue con un amigo, terminó la obra y fueron a cenar. A partir de ahí empezar a hablar y verse. Esto lleva un año. Que feo que la niegue. Ella no lo niega”.