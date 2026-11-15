Divididos en Tucumán: una caldera de rock, pogo y canciones que hicieron temblar Central Córdoba

El repertorio cruzó generaciones, discos y estados de ánimo, y equilibró el peso de la historia con el presente de la banda. Las canciones del nuevo material fueron recibidas con aplausos, coros masivos y un marco de gran respeto. También hubo lugar para los clásicos que forman parte del ADN del grupo y para los desvíos y guiños: la versión rockera de "Tengo", de Sandro, y un repaso por el universo de Sumo, con caricias sonoras para los amantes de ese espíritu de vieja escuela.