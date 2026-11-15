Divididos en Tucumán: una caldera de rock, pogo y canciones que hicieron temblar Central Córdoba

Resumen para apurados
- Divididos brindó un potente show a sala llena en Central Córdoba de Tucumán, donde presentó temas nuevos y sus clásicos para celebrar su conexión con los fans locales.
- Pese a las demoras del público en ingresar, el trío abrió con el Himno y "Vientito de Tucumán", combinando dos horas de rock ininterrumpido con homenajes a Sumo y Sandro.
- La masiva convocatoria ratificó la vigencia de la banda en el norte argentino y dejó abierta la promesa de futuras presentaciones ante una plaza clave para la escena federal.
El tucumano tiene sus tiempos, y la previa de un recital suele pesar más que cualquier horario anunciado. Divididos lo sabe. Días antes de su presentación en el Club Central Córdoba, en una entrevista con LA GACETA, la banda había avisado: "Vengan temprano".
Afuera, el público se congregaba desde temprano. A las 15.30, cuando arrancó la prueba de sonido a la que accedió LA GACETA, el entorno del club ya respiraba el clima de las grandes noches, y el recinto terminó más lleno que en la última visita de la banda a la provincia. Aun así, la invitación tuvo un efecto relativo: el show estaba anunciado para las 21 y se esperó hasta las 22.30, y ni siquiera entonces estuvo todo el mundo adentro.
Mientras sonaban los primeros acordes del Himno Nacional Argentino y de "Vientito de Tucumán", más de uno todavía hacía equilibrio entre la fila, la lata de cerveza y el vaso de fernet, tratando de llegar a tiempo. Mala suerte para los que se quedaron afuera: la noche había empezado con dos temazos.
El comienzo estuvo cargado de simbolismo. En la pantalla gigante se desplegaba el arte de tapa del último disco, "Divididos", que cumple exactamente un año, con la bandera argentina cosida y atada con alambre. El diseño es obra del tucumano Alejandro Ros, autor de un sinnúmero de carátulas de discos de diversos artistas del rock nacional. Las estrofas del Himno dieron paso a "Vientito de Tucumán", un guiño local que encendió a la multitud desde el arranque.
Lo mejor que saben hacer
Desde ahí, Divididos hizo lo que mejor sabe: tocar rock. La premisa fue poca charla y mucha música, sin rodeos ni artificios, con esa maquinaria de tres piezas que lleva décadas demostrando que no necesita nada más para hacer temblar un escenario. Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella desplegaron durante unas dos horas un sonido inconfundible, con tal potencia que por momentos parecía haber una orquesta de fondo.
El repertorio cruzó generaciones, discos y estados de ánimo, y equilibró el peso de la historia con el presente de la banda. Las canciones del nuevo material fueron recibidas con aplausos, coros masivos y un marco de gran respeto. También hubo lugar para los clásicos que forman parte del ADN del grupo y para los desvíos y guiños: la versión rockera de "Tengo", de Sandro, y un repaso por el universo de Sumo, con caricias sonoras para los amantes de ese espíritu de vieja escuela.
"El 38" y "Ala Delta" figuraron entre los momentos más esperados. Para quienes fueron a buscar el pogo llegó "Cielito Lindo", uno de esos pasajes en que el público deja de ser espectador para convertirse en parte del espectáculo. Es que Divididos tiene la capacidad de transformar un recital en un asunto colectivo: guitarras, cuerpos en movimiento y miles de gargantas empujando al mismo tiempo.
En medio del show llegó una pausa distinta. Mollo pidió que el público se abriera para que alguien pudiera llegar hasta el escenario: un tucumano que cumplía años. Por ese pasillo humano avanzó el cumpleañero, y el estadio repleto se sumó a un improvisado "Que los cumplas feliz" que lo convirtió, por unos minutos, en protagonista de una celebración que difícilmente olvide.
El calor tucumano ya venía haciendo lo suyo, pero al juntarse con el de La Aplanadora la temperatura pasó a jugar en otra categoría. Entre el sudor, el volumen y la electricidad que bajaba del escenario, Central Córdoba terminó convertido en una caldera, y nadie salió precisamente fresco.
Divididos se despidió tras dos horas de rock sin concesiones, de ese que no necesita disfrazarse de nostalgia para demostrar vigencia ni pedir permiso para sonar fuerte, y dejó sentada la promesa de un próximo encuentro. En Tucumán hubo calor, fernet, cerveza, demoras y pogo, y la noche ratificó el idilio entre la banda y el público tucumano.
La previa podrá durar lo que quiera. Pero cuando suena Divididos, más vale estar adentro.