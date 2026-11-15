Tiene 13 años y pegó un gran estirón: así luce Milan, el hijo mayor de Shakira

Resumen para apurados
- Shakira y su hijo Milan asistieron el sábado a un partido de la NBA en Miami, donde el adolescente de 13 años sorprendió al público por su notable estatura.
- Ubicados en la primera fila del Kaseya Center durante el triunfo de Miami Heat, ambos compartieron una muestra de afecto al ser proyectados en las pantallas.
- La aparición refleja el crecimiento de Milan hacia la adolescencia y su consolidada soltura ante las cámaras durante la vida familiar en Estados Unidos.
Shakira disfrutó de una velada especial el sábado por la noche en el Kaseya Center de Miami al asistir, junto a su hijo mayor Milan, al partido de la NBA entre Miami Heat y Detroit Pistons. Ubicados prácticamente a pie de cancha, la presencia de la estrella colombiana y su primogénito no pasó desapercibida para los espectadores ni para las cámaras del recinto. Sin embargo, el aspecto que concentró la atención de la jornada fue el evidente cambio físico de Milan, quien a sus 13 años protagonizó un notable estirón que lo muestra ya más alto que su madre.
El joven, que lució un gorro verde decorado con estrellas blancas, remera blanca y jeans, se mostró atento y protector con la artista durante todo el encuentro. Shakira, por su parte, asistió con un conjunto azul de estampado geométrico, anteojos de sol y su habitual melena suelta.
La complicidad entre ambos quedó registrada en uno de los momentos más comentados de la noche, cuando las cámaras del pabellón enfocaron a la cantante y proyectaron su imagen en el videomarcador gigante con la leyenda: "Shakira – La cantante ganadora de un Grammy". En ese instante, lejos de cohibirse frente a la multitud, Milan tuvo un gesto cariñoso y espontáneo hacia su madre que emocionó a los presentes.
Shakira y Milan en el partido de los Heat en Miami! #shakira https://t.co/T9Qx5umTGM— ShakiraBarranquilla (EspaÃ±a) (@sweetycary) November 15, 2026
Un triunfo deportivo y el perfil público de Milan
La salida familiar coincidió con un festejo para el equipo local, ya que Miami Heat se impuso a Detroit Pistons por un marcador contundente de 137 a 117. Con este resultado, la franquicia de Florida logró su cuarta victoria consecutiva y dejó su balance de la temporada en siete triunfos y seis derrotas.
El crecimiento de Milan, nacido en 2013, refleja su transición hacia la adolescencia en una etapa de estabilidad para la familia en Estados Unidos. No es la primera vez que el hijo mayor de la cantante demuestra soltura y protagonismo en eventos públicos. En la gala de los Latin Grammy, donde acompañó a su madre luciendo un esmoquin plateado junto a su hermano Sasha, Milan había expresado públicamente el orgullo por la carrera de Shakira al afirmar ante la prensa que su madre "la rompió y se robó el show".
Además de su desenvolvente presencia mediática, se destaca la inclinación de Milan por el deporte y su memoria futbolística, demostrada cuando fue capaz de recitar sin dudar la lista completa de los países campeones del mundo desde 1930 ante un reto de la propia artista. Esa madurez también se manifiesta en su rol de hermano mayor, consolidando un vínculo cercano con la cantante colombiana que volvió a quedar de manifiesto a la vista de miles de fanáticos en la NBA.