Tiene 13 años y pegó un gran estirón: así luce Milan, el hijo mayor de Shakira

Shakira disfrutó de una velada especial el sábado por la noche en el Kaseya Center de Miami al asistir, junto a su hijo mayor Milan, al partido de la NBA entre Miami Heat y Detroit Pistons. Ubicados prácticamente a pie de cancha, la presencia de la estrella colombiana y su primogénito no pasó desapercibida para los espectadores ni para las cámaras del recinto. Sin embargo, el aspecto que concentró la atención de la jornada fue el evidente cambio físico de Milan, quien a sus 13 años protagonizó un notable estirón que lo muestra ya más alto que su madre.