Rocío Robles reveló la sospecha de su familia sobre su hermana desaparecida: creen que hubo un cambio de bebés en un hospital

Resumen para apurados
- En PH, Rocío Robles reveló que su familia sospecha que su hermana fue víctima de adopción ilegal en 1990 en el Hospital de Rosario, tras ser dada por muerta irregularmente.
- La recién nacida estaba sana, pero el hospital entregó un cuerpo con malformaciones. Años de litigio y recientes análisis de ADN fallaron por la degradación ósea.
- El caso visibiliza presuntas sustituciones de recién nacidos en los años 90 e impulsa el uso de redes comunitarias de bancos genéticos para esclarecer búsquedas de identidad.
Una revelación sobre un drama familiar archivado durante décadas volvió a encender las alarmas sobre las prácticas hospitalarias de los años noventa. En su paso por el programa PH, Podemos hablar, la periodista deportiva y modelo Rocío Robles hizo pública la incansable búsqueda que lleva adelante su familia para conocer el paradero de su hermana Florencia, quien nació el 10 de julio de 1990 en el Hospital Provincial de Rosario y fue dada por muerta en circunstancias que sus padres continúan considerando un posible caso de sustitución de recién nacidos.
El testimonio reconstruye el contraste absoluto entre los partes médicos iniciales y el trágico desenlace informado por el nosocomio santafesino. Según detalló Robles, la recién nacida obtuvo un resultado de 9,9 en el test de vitalidad (estudio que evalúa los parámetros clínicos inmediatamente después del parto), lo que indicaba que la beba se encontraba en un estado de salud "prácticamente perfecto". Sin embargo, la tranquilidad de la primera noche se rompió de forma abrupta e injustificada.
"En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto", relató la periodista sobre lo sucedido en la sala de maternidad. En esa misma habitación, según recordó, su madre compartía la internación con una mujer en situación de vulnerabilidad y adicciones que había manifestado que no pretendía quedarse con su hijo, cuyo parto devino en un nacimiento sin vida. La coincidencia horaria entre ambos episodios fue la primera señal que encendió la alarma familiar.
Las anomalías del caso de la hermana de Rocío Robles
Las sospechas de la familia Robles se profundizaron cuando el centro de salud demoró la entrega de los restos y terminó entregando un cuerpo en condiciones que desconcertaron a los padres. En lugar de la beba nacida en óptimas condiciones corporales, las autoridades sanitarias hicieron entrega de un feto conservado en formol que presentaba espina bífida, una malformación congénita incompatible con el diagnóstico clínico otorgado horas antes.
Ante la falta de respuestas claras, la familia inició un proceso judicial por mala praxis contra la institución de salud pública que se prolongó durante 15 años. La hipótesis familiar apunta a que Florencia no falleció, sino que fue entregada en una adopción ilegal a dos mujeres. "Las sospechas son que cambiaron el bebé", aseveró la panelista al describir el impacto emocional que atravesó a su hogar desde su infancia humilde.
El peritaje privado y el obstáculo genético en los huesos de lactantes
Años más tarde, al radicarse en Buenos Aires y contar con recursos económicos propios, Rocío Robles financió una investigación privada para intentar echar luz sobre el caso mediante la exhumación de los restos entregados por el hospital. Sin embargo, la pericia genética chocó contra un obstáculo científico poco difundido en la investigación de hechos antiguos.
Los análisis clínicos no pudieron extraer un perfil de ADN cotejable debido al estado de degradación de los restos óseos. Al tratarse de un recién nacido, el tejido no contenía la densidad de calcio necesaria para fijar el material genético tras años de inhumación. "Esperaron el tiempo que tenían que esperar para no poder cotejarlo", denunció Robles sobre la dilación que terminó bloqueando la confirmación de la identidad por la vía biológica.
Pese a la frustración técnica, la periodista remarcó que la búsqueda sigue abierta y aprovechó el espacio televisivo para recordar la existencia de redes comunitarias e instituciones que facilitan la toma de muestras de ADN enviadas por correo para familias vulnerables que buscan conocer su origen.