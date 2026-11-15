Rocío Robles reveló la sospecha de su familia sobre su hermana desaparecida: creen que hubo un cambio de bebés en un hospital

"En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto", relató la periodista sobre lo sucedido en la sala de maternidad. En esa misma habitación, según recordó, su madre compartía la internación con una mujer en situación de vulnerabilidad y adicciones que había manifestado que no pretendía quedarse con su hijo, cuyo parto devino en un nacimiento sin vida. La coincidencia horaria entre ambos episodios fue la primera señal que encendió la alarma familiar.