Qué dijo Alberto Cormillot sobre su hijo Emilio y su deseo de vivir hasta los 104 años
El reconocido médico especialista en nutrición repasó sus 88 años de vida, la crianza de su hijo pequeño en conjunto con Estefanía Pasquini y cómo superó tres diagnósticos de cáncer mediante una “negación funcional”
Resumen para apurados
- A sus 88 años, el médico Alberto Cormillot reveló en una entrevista su deseo de vivir hasta los 104 para poder ver graduarse a su hijo Emilio, de 5 años.
- Tras superar tres diagnósticos de cáncer y una fuerte depresión, el médico reorganizó su vida para dedicarse de lleno a la crianza cotidiana de su hijo menor.
- Cormillot ya ordenó su herencia para evitar disputas familiares y aspira a ser recordado por la sociedad como un profesional responsable, serio y confiable.
A los 88 años, Alberto Cormillot transita una etapa marcada por una profunda reorganización de sus prioridades personales. Con una vasta trayectoria profesional como especialista en nutrición, conductor televisivo y exfuncionario público, el médico confiesa que hoy el eje absoluto de su vida es su hijo Emilio, de cinco años, fruto de su matrimonio con la nutricionista Estefanía Pasquini. En una extensa entrevista, Cormillot reveló los temores y la matemática afectiva con la que proyecta sus próximos años para acompañar el crecimiento del niño.
El contraste de edades en su entorno familiar refleja una dinámica singular: sus dos hijos mayores, Mónica y Adrián, superan los 50 y 60 años respectivamente, por lo que la crianza de Emilio representa para él una historia completamente distinta a la de su juventud. Según relató el médico, durante su primera etapa de paternidad el volumen de trabajo en el consultorio y en los medios le impedía involucrarse en los aspectos cotidianos que hoy sí disfruta plenamente. Actualmente, destina la totalidad de los fines de semana a jugar con Emilio y a participar de las actividades y festejos infantiles de sus compañeros.
La meta de Cormillot de los 104 años y el miedo a la ausencia
Esta dedicación cotidiana convive con una preocupación constante ligada al paso del tiempo y a la longevidad. Cormillot reconoció que su principal incomodidad actual es la certeza de que habrá etapas del desarrollo de su hijo en las que no podrá estar presente.
Por esa razón, al ser consultado sobre sus expectativas de vida, el especialista reveló que ya realizó un cálculo preciso basado en sus deseos de acompañamiento familiar: "Si tuviera la posibilidad, me gustaría vivir hasta los 104 años para entregarle un diploma", afirmó sobre el futuro egreso de su hijo, sin importar la carrera u oficio que elija seguir.
La referencia a la longevidad no es ajena al historial de su familia. Su padre falleció a los 95 años manteniéndose activo, un antecedente que el médico toma como referencia para su propia salud y vitalidad. Sin embargo, la trayectoria médica de Cormillot también atravesó complejos obstáculos de salud, entre los que se cuentan tres diagnósticos de cáncer a los que enfrentó con una postura resolutiva y optimista.
"Negación funcional" frente a la enfermedad y balance de vida
Al recordar su actitud médica ante los diagnósticos oncológicos, Cormillot explicó que adoptó lo que define como una "negación funcional". Lejos de paralizarse por el temor, enfocó su mente en la rápida intervención de los equipos cirujanos y en la resolución clínica del problema. Paradójicamente, señaló que sintió un temor superior al colgarse a 25 metros de altura durante sus prácticas de danza aérea que al momento de recibir las novedades de sus intervenciones médicas.
A lo largo de su vida, el médico también superó un episodio severo de depresión a los 40 años tras un desencuentro afectivo, un evento que modificó para siempre su noción de la felicidad. Desde aquel momento, el especialista define el bienestar como el simple hecho de despertarse cada mañana con entusiasmo genuino para encarar la jornada.
Con la herencia patrimonial ya resuelta de manera justa entre sus herederos para evitar conflictos futuros, Cormillot concluye que su deseo principal para el futuro trasciende las pantallas y los logros clínicos. Ante la pregunta sobre cómo le gustaría ser recordado por la sociedad y sus equipos de trabajo, el médico sintetizó su aspiración en ser evocado simplemente como un hombre trabajador, serio, responsable y confiable.