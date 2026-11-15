Qué dijo Alberto Cormillot sobre su hijo Emilio y su deseo de vivir hasta los 104 años

El contraste de edades en su entorno familiar refleja una dinámica singular: sus dos hijos mayores, Mónica y Adrián, superan los 50 y 60 años respectivamente, por lo que la crianza de Emilio representa para él una historia completamente distinta a la de su juventud. Según relató el médico, durante su primera etapa de paternidad el volumen de trabajo en el consultorio y en los medios le impedía involucrarse en los aspectos cotidianos que hoy sí disfruta plenamente. Actualmente, destina la totalidad de los fines de semana a jugar con Emilio y a participar de las actividades y festejos infantiles de sus compañeros.