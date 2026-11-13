Ulises Bueno habló sobre su depresión y recordó su peor momento: "No le encontraba sentido a la vida"

Resumen para apurados
- En eltrece, Ulises Bueno reveló ante Mario Pergolini que sufrió una severa depresión durante la pandemia, lo que motivó su internación en una clínica tras perder el sentido a la vida.
- El aislamiento potenció sus excesos y lo llevó a pedir ayuda a su hermano en 2023, momento en que pausó su carrera y reconoció la distancia que esto causó con su hija.
- Su testimonio visibiliza el impacto de la salud mental en artistas populares y expone el desafío de reconstruir los lazos familiares tras superar adicciones y crisis personales.
Ulises Bueno habló abiertamente sobre su salud mental y recordó uno de los períodos más difíciles de su vida. En una entrevista con Mario Pergolini en el ciclo televisivo Otro Día Perdido (eltrece), el cantante cordobés contó cómo atravesó una fuerte depresión durante la pandemia, que lo llevó a tener pensamientos muy oscuros y a necesitar internarse en una clínica.
“No le encontraba sentido a la vida”, reconoció el artista al recordar aquella etapa.
Durante la charla, Bueno repasó cómo el aislamiento por la pandemia agravó su situación personal y lo sumergió en una profunda depresión.
“La pandemia me destruye totalmente porque me encierra. Ahí entré en la depresión, al bajón más fuerte de todos, porque encima estaba encerrado en una casa”, recordó.
El cantante explicó que cometía el error de pensar que las restricciones durarían apenas 15 días, pero la situación se prolongaba y afectaba cada vez más su estado de ánimo.
“Eran 24 horas. Entonces empecé a hacer un abuso totalmente agigantado. Me fui a la m... y me vine a Buenos Aires y me interné en una clínica”, contó.
Pergolini le preguntó si había logrado superar aquella situación. Bueno reconoció que la internación tampoco fue sencilla y que no se sintió cómodo en ese lugar.
“Estuvo complicado, el encierro es como prácticamente estar en una cárcel”, señaló.
Cuando el conductor quiso saber si había abandonado la clínica, el músico explicó que decidió completar el tratamiento hasta recibir el alta. “No, no. Me hice la psicológica solo, de decir ‘bueno, vamos a cumplir hasta que nos den el alta’. La manejamos, digo ‘tranquilo, solo los finde’. Pero nunca, nunca, nunca y así todo de nuevo”, relató.
El pedido de ayuda a su hermano y su relación con su hija
Otro de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando recordó una conversación que mantuvo con su hermano en 2023. Según contó, decidió hablar seriamente con él y pedirle que lo acompañara durante ese proceso.
“Es mi socio, mi amigo de la infancia y el que me aguantó las más difíciles. Le pedía por favor que se quedara al lado mío para poder dormir”, recordó.
En aquella etapa, Ulises Bueno había anunciado su retiro de los escenarios para priorizar su salud.
También habló sobre su hija y explicó que ella conoce toda la historia que atravesó durante los últimos años. Consultado por Pergolini sobre cuánto sabía la niña de lo sucedido, el cantante fue contundente: “Ella sabe toda mi historia”.
Además, reconoció que sus problemas personales y el ritmo de trabajo afectaron su presencia durante los primeros años de vida de la pequeña.
“Eso también me alejó mucho de poder estar con ella presente, por lo menos sus primeros 10 años de vida”, expresó.
Por último, señaló que la vorágine laboral y las distintas situaciones que estaba atravesando hicieron difícil ejercer la paternidad como hubiera querido. “La vorágine del laburo y estábamos descubriendo un montón de cosas. Entonces era difícil ser papá en ese momento”, concluyó.