Ulises Bueno habló sobre su depresión y recordó su peor momento: "No le encontraba sentido a la vida"

Ulises Bueno habló abiertamente sobre su salud mental y recordó uno de los períodos más difíciles de su vida. En una entrevista con Mario Pergolini en el ciclo televisivo Otro Día Perdido (eltrece), el cantante cordobés contó cómo atravesó una fuerte depresión durante la pandemia, que lo llevó a tener pensamientos muy oscuros y a necesitar internarse en una clínica.