Avril Lavigne sorprendió al anunciar que fue mamá por primera vez: las fotos con las que presentó a su hija

Resumen para apurados
- Avril Lavigne anunció este viernes en Instagram el nacimiento de su primera hija a los 42 años, tras haber mantenido su embarazo en absoluta reserva.
- La cantante presentó a la bebé con fotos en blanco y negro. Mantuvo en secreto la identidad de su pareja y su vida privada tras su breve romance con Tyga.
- El sorpresivo anuncio marca una nueva etapa personal para la artista del pop punk, quien consolida su decisión de resguardar al máximo su intimidad familiar.
Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primera hija. La cantante, que había mantenido en absoluto secreto sus planes de maternidad, compartió este viernes una serie de fotografías con las que presentó a la bebé.
A sus 42 años, la artista de pop punk se convirtió en madre por primera vez y eligió un tríptico de imágenes en blanco y negro para dar la noticia. En una de las fotos aparece sosteniendo a la niña, en otra se ven sus manos entrelazadas y, en la tercera, un detalle fiel a su identidad artística: tres pares de zapatillas Vans sobre una tabla de skate.
“Nuestra maldita mini princesa ha llegado”, escribió en Instagram. La frase hace referencia directa a un fragmento de su exitoso tema de 2007, Girlfriend.
Por el momento, Lavigne decidió mantener en secreto tanto el nombre de su hija como la identidad de su actual pareja. En 2023 se había conocido su breve romance con el rapero Tyga, pero desde entonces la cantante mantuvo su vida sentimental alejada de la exposición pública.
Su decisión de preservar la intimidad también explica por qué la llegada de la bebé no había sido comunicada previamente. Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre el nacimiento de la niña.
La participación de Avril Lavigne en el casamiento de Taylor Swift
En paralelo, también se conoció un detalle hasta ahora desconocido de la presencia de Avril Lavigne en el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrado el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden.
Aunque la pareja intentó mantener la privacidad del evento, con el paso de los días comenzaron a trascender detalles sobre los invitados, la comida, los momentos especiales y los espectáculos musicales que formaron parte de la celebración.
Fue el luchador Pat McAfee quien, durante su programa The Pat McAfee Show, compartió algunas anécdotas de la fiesta, a la que había asistido junto con su esposa. Además de destacar el amor entre los recién casados y la magnitud del festejo, reveló que Lavigne había interpretado uno de sus grandes éxitos en vivo.
“Stevie Nicks tocó, Taylor también estuvo con ellos, por supuesto. Avril Lavigne... no quiero revelar demasiado. Pero fue la mejor noche de todos los tiempos”, contó.
Luego agregó: “Supongo que cuando dije que Avril Lavigne interpretó ‘Sk8r Boi’ fue la primera vez que se supo. Pero estuvo genial”.