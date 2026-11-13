Avril Lavigne sorprendió al anunciar que fue mamá por primera vez: las fotos con las que presentó a su hija

A sus 42 años, la artista de pop punk se convirtió en madre por primera vez y eligió un tríptico de imágenes en blanco y negro para dar la noticia. En una de las fotos aparece sosteniendo a la niña, en otra se ven sus manos entrelazadas y, en la tercera, un detalle fiel a su identidad artística: tres pares de zapatillas Vans sobre una tabla de skate.