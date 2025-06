Cómo luce hoy Avril Lavigne, 25 años después de su primer contrato

"Let Go" incluyó éxitos como "Complicated", "Sk8er Boi" e "I’m With You". Con este álbum, Avril impuso una nueva estética caracterizada por una adolescente rebelde, con ropa de skater, muñequeras de tachas y una actitud despreocupada, lo que contrastaba con las divas pop del momento como Britney Spears y Christina Aguilera. En su primer año, "Let Go" vendió más de 14 millones de copias y la convirtió en una superestrella.