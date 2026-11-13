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Robaron 13 patos de los Lagos de Palermo y los descubrieron cuando intentaban escapar

Un hombre y su hijo de 15 años fueron sorprendidos cuando cargaban las aves en una camioneta Renault Kangoo.

ROBARON PATOS EN LOS LAGOS DE PALERMO. Un hombre y su hijo de 15 años fueron sorprendidos cuando cargaban las aves en una camioneta Renault Kangoo.
ROBARON PATOS EN LOS LAGOS DE PALERMO. Un hombre y su hijo de 15 años fueron sorprendidos cuando cargaban las aves en una camioneta Renault Kangoo. IMAGEN TOMADA DE TN
Por Redacción Sociedad 13 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un hombre y su hijo fueron detenidos este viernes en Palermo tras robar 13 patos de los lagos para llevárselos ilegalmente.
  • La Policía de la Ciudad advirtió maniobras sospechosas y halló a las aves dentro de tres cajas en el baúl de una camioneta utilitaria.
  • La fiscalía interviniente ordenó incautar el vehículo y resguardar a los animales mientras avanza la causa judicial para determinar penas.
Resumen generado con IA

Un operativo policial terminó con una escena insólita este viernes por la mañana en los Lagos de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires: un hombre de 36 años y su hijo de 15 fueron detenidos cuando intentaban llevarse 13 patos del lugar.

El episodio ocurrió mientras efectivos de la Comisaría Vecinal 14C recorrían la zona y advirtieron movimientos sospechosos junto a una Renault Kangoo roja. La actitud de los ocupantes llamó la atención de los policías, que decidieron acercarse para verificar qué sucedía.

Al intervenir, los agentes sorprendieron a ambos mientras cargaban el baúl de la camioneta. Sin embargo, la sorpresa llegó al revisar qué transportaban: encontraron 13 patos distribuidos en tres cajas, que habían sido sustraídos del lago.

Detuvieron al padre y a su hijo

Tras el hallazgo, los policías dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Nancy Aron.

La funcionaria judicial ordenó la detención de los dos sospechosos, la recuperación de las aves y el secuestro de la camioneta que habrían utilizado para concretar el robo.

Los detenidos fueron identificados como vecinos de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Qué pasó con los patos recuperados

Los 13 animales quedaron bajo resguardo policial, mientras que la Renault Kangoo fue incautada y puesta a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

La causa deberá avanzar ahora para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.

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