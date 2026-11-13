Video: se cruzó con Lionel Messi en un semáforo de Miami y un gesto del futbolista lo sorprendió
El creador de contenido reconoció al capitán argentino mientras esperaba en un semáforo de Miami. Consiguió una camiseta autografiada y una foto, pero hubo un gesto del futbolista que lo sorprendió especialmente.
Resumen para apurados
- En Miami, Lionel Messi sorprendió por la tarde a un fanático en un semáforo al firmarle una camiseta y fotografiarse tras reconocerlo de manera casual en el tránsito.
- Serg Barrera vio a Messi por el retrovisor, se acercó para pedirle el autógrafo y, al volver a su auto, el futbolista esperó con paciencia y sin tocar bocina a que arrancara.
- El video del hecho se viralizó en redes sociales, reafirmando ante el público global la cercanía y humildad que caracterizan al astro argentino fuera de las canchas.
Un encuentro inesperado con Lionel Messi se convirtió en un recuerdo inolvidable para Serg Barrera, un creador de contenido que circulaba por las calles de Miami, Estados Unidos. Mientras esperaba que cambiara la luz de un semáforo, descubrió que el conductor del auto que estaba detrás suyo era nada menos que el capitán de la Selección argentina.
El joven no dudó en aprovechar la oportunidad: estacionó, buscó una camiseta argentina y una fibra que llevaba en su vehículo y se acercó al futbolista para pedirle un autógrafo y una fotografía. Messi accedió amablemente a ambos pedidos, pero hubo otro detalle de su comportamiento que terminó sorprendiendo al fanático.
Cómo fue el encuentro inesperado con Lionel Messi en Miami
El episodio ocurrió alrededor de las 16.30, cuando Barrera circulaba por una zona cercana al barrio donde vive el delantero del Inter Miami. Ese día había realizado una entrega de dos camisetas que había vendido a través de eBay y estaba detenido frente a un semáforo.
Al mirar por el espejo retrovisor, notó que detrás de su vehículo había un Mercedes-Benz. Cuando reconoció al conductor, no podía creer lo que estaba viendo. “¡Es Messi! ¡Dios mío, es Messi!”, recordó que pensó en ese instante.
Sin perder tiempo, estacionó su auto y buscó una camiseta de la Selección argentina y una fibra para conseguir la firma del campeón del mundo. El futbolista respondió con buena predisposición, autografió la prenda y aceptó sacarse una fotografía con él.
Durante el breve intercambio, Barrera también le contó que su papá era argentino. Según relató, Messi respondió afirmativamente antes de continuar su camino.
El gesto de Messi que sorprendió al fanático después de firmarle la camiseta
Aunque conseguir un autógrafo y una foto con su ídolo ya era suficiente para convertir el día en uno especial, Barrera vivió otra situación que destacó especialmente.
Cuando regresó a su automóvil, el semáforo ya había cambiado a verde. Sin embargo, los nervios del momento le jugaron una mala pasada: tardó en arrancar porque todavía tenía la palanca de cambios en posición de estacionamiento.
A pesar de la demora, Messi esperó pacientemente detrás de él. De acuerdo con el relato del creador de contenido, el futbolista no tocó bocina ni mostró señales de fastidio mientras intentaba poner nuevamente el vehículo en marcha.
Ese gesto terminó de confirmar la impresión que se llevó del encuentro. “Es una de las personas famosas más sencillas que conocí en mi vida”, expresó Barrera al recordar la experiencia.
La historia familiar detrás de su admiración por Lionel Messi
El joven contó que admira al rosarino desde que tenía cuatro años. Su pasión por el fútbol y por el capitán argentino nació en su propia familia, ya que su papá, de origen argentino, fue quien le transmitió ese sentimiento desde pequeño.
Por eso, cruzarse con Messi de manera completamente casual en Miami tuvo un significado especial. No solo pudo conocer personalmente a su máximo ídolo, sino que también consiguió dos recuerdos que conservará para siempre: una camiseta autografiada y una fotografía juntos. “Finalmente conocí a mi ídolo. Es una locura”, expresó emocionado mientras mostraba la prenda firmada.
Lo que comenzó como una espera más frente a un semáforo terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable, no solo por la posibilidad de conocer a Messi, sino también por la actitud que tuvo el futbolista durante todo el encuentro.