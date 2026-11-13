Video: se cruzó con Lionel Messi en un semáforo de Miami y un gesto del futbolista lo sorprendió

Un encuentro inesperado con Lionel Messi se convirtió en un recuerdo inolvidable para Serg Barrera, un creador de contenido que circulaba por las calles de Miami, Estados Unidos. Mientras esperaba que cambiara la luz de un semáforo, descubrió que el conductor del auto que estaba detrás suyo era nada menos que el capitán de la Selección argentina.