El regreso del "urutaú" a Yerba Buena: un canto que invita a reflexionar sobre la convivencia con la naturaleza

En ese sentido, el presidente de ProYungas destaca que el urutaú, al igual que otras especies de aves e insectos, encuentra en los remanentes de bosques -donde conviven especies nativas y foráneas- los ambientes necesarios para sobrevivir. También observa que estos espacios periurbanos parecen resultarles cada vez más atractivos, ya que las aves regresan año tras año y se hacen notar con mayor frecuencia.