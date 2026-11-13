El regreso del "urutaú" a Yerba Buena: un canto que invita a reflexionar sobre la convivencia con la naturaleza
Alejandro Brown, de la Fundación ProYungas, destaca la presencia de esta misteriosa ave en el pedemonte tucumano y plantea la necesidad de preservar los ambientes naturales que permiten su supervivencia.
Resumen para apurados
- En primavera, el urutaú regresó al pedemonte de Yerba Buena para alimentarse, según destacó Alejandro Brown de ProYungas al promover la convivencia con la fauna local.
- Esta ave migratoria llega desde áreas tropicales y se camufla en árboles altos, emitiendo un canto melancólico que históricamente inspiró leyendas y asombro en la región.
- El fenómeno subraya la urgencia de preservar los remanentes boscosos periurbanos para garantizar la supervivencia de especies nativas y el equilibrio ecológico a futuro.
Entre octubre y noviembre, el particular canto del urutaú vuelve a escucharse en el pedemonte de Yerba Buena. Su regreso, como ocurre cada año, es una señal de la presencia de la naturaleza en los ambientes periurbanos y una oportunidad para reflexionar sobre la convivencia entre las personas y otras especies.
Así lo plantea Alejandro Diego Brown, titular de la Fundación ProYungas, quien describió a esta ave, también conocida como "cacui" o "pájaro fantasma", y recupera las leyendas que se construyeron alrededor de su melancólico lamento.
El urutaú pasa una temporada en las regiones tropicales y regresa durante la primavera para permanecer en los árboles altos, desde donde busca insectos para alimentarse. Su capacidad de camuflarse entre las cortezas y los troncos secos hace que resulte prácticamente imposible distinguirlo durante el día. Inmóvil, puede confundirse con una parte del propio árbol.
Brown señala que su canto, por su semejanza con el llanto humano, suele despertar temor y angustia en la soledad del monte. Sin embargo, considera que detrás de esa reacción también aparece un vínculo ancestral de los seres humanos con una naturaleza que, aunque muchas veces permanece invisible, continúa presente en el entorno.
En ese sentido, el presidente de ProYungas destaca que el urutaú, al igual que otras especies de aves e insectos, encuentra en los remanentes de bosques -donde conviven especies nativas y foráneas- los ambientes necesarios para sobrevivir. También observa que estos espacios periurbanos parecen resultarles cada vez más atractivos, ya que las aves regresan año tras año y se hacen notar con mayor frecuencia.
Para Brown, la presencia del «pájaro fantasma» deja un mensaje que trasciende su particular comportamiento: la posibilidad de coexistir con la naturaleza. «Nuestra coexistencia con la naturaleza es posible, pero fundamentalmente es necesaria para beneficio de ambos», sostiene en su reflexión.