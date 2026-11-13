Paro a la japonesa en Ezeiza y Aeroparque: cómo es la protesta de los trabajadores y qué pasa con los vuelos

Resumen para apurados
- Trabajadores de ANAC en ATE iniciaron hoy un paro a la japonesa en Ezeiza y Aeroparque por reclamos salariales y presupuestarios, lo que podría generar demoras.
- La medida consiste en cumplir rigurosamente todos los protocolos de control terrestre. El gremio denuncia paritarias congeladas hace tres años y falta de fondos operativos.
- El conflicto podría escalar con retención de tareas en bomberos aeroportuarios del país del 16 al 20 de noviembre y denuncias sindicales ante la OACI y la IATA.
Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque atraviesan hoy una jornada de protesta sindical que podría generar demoras en las operaciones. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), comenzaron a las 6 una medida de fuerza conocida como "paro a la japonesa", una modalidad que consiste en mantener las tareas habituales, pero cumplir de manera estricta cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos.
El reclamo se enmarca en un conflicto salarial y presupuestario que, según el gremio, se profundizó por la falta de negociaciones paritarias sectoriales durante los últimos tres años y el congelamiento de una parte de los salarios durante más de diez meses.
La protesta se concentra principalmente en las áreas de control terrestre de ambas terminales aéreas. A diferencia de una huelga convencional, los empleados no abandonan sus puestos ni interrumpen directamente sus funciones, sino que aplican sin excepciones los procedimientos previstos para cada operación. Esa modalidad puede extender los tiempos de atención y generar demoras en distintos servicios aeroportuarios.
Marcelo Beleli, coordinador nacional de ATE-ANAC, explicó que la medida busca visibilizar las dificultades que atraviesan los trabajadores y las distintas áreas operativas del organismo. También cuestionó la situación presupuestaria de la administración y reclamó una respuesta del Gobierno nacional, aunque remarcó que la seguridad de las operaciones aéreas debe mantenerse como prioridad.
En paralelo, el personal administrativo lleva adelante una retención de tareas, por lo que también podrían verse afectados algunos trámites y procedimientos internos.
Qué es el paro a la japonesa y cómo puede afectar a los vuelos
El denominado "paro a la japonesa" es una modalidad de protesta en la que los trabajadores continúan desempeñando sus funciones, pero cumplen rigurosamente todas las normas, controles y procedimientos establecidos para cada actividad.
En los aeropuertos, donde las operaciones requieren verificaciones técnicas y protocolos específicos de seguridad, la aplicación estricta de cada instancia puede prolongar los tiempos habituales de trabajo y ocasionar demoras.
Esto no significa que necesariamente deban cancelarse vuelos ni que se produzca una paralización general de los servicios. El impacto depende de los sectores alcanzados por la medida, la duración de los procedimientos y la capacidad operativa de cada terminal.
Desde ATE-ANAC señalaron que el conflicto se desarrolla en un contexto de elevado movimiento aerocomercial y cuestionaron que ese crecimiento no se traduzca, según su diagnóstico, en mejores condiciones laborales ni en mayores recursos para el funcionamiento del organismo.
Otro de los puntos del reclamo está relacionado con la administración de los fondos de la ANAC. Los representantes sindicales sostienen que el organismo registra una recaudación superior a los $220.000 millones y reclaman que esos recursos se destinen a fortalecer las operaciones y mejorar las condiciones de trabajo. Se trata de una cifra difundida por el sindicato, que no implica que la totalidad de esos fondos esté disponible para asignaciones salariales.
ATE anticipó nuevas medidas en los aeropuertos del país
La protesta de este viernes en Ezeiza y Aeroparque forma parte de un plan de lucha escalonado que podría extender el conflicto durante las próximas semanas.
Según el cronograma anunciado por ATE-ANAC, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre está prevista una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos de todo el país.
Se trata de un área directamente vinculada con la seguridad de las operaciones aéreas. Por ese motivo, el alcance de cualquier medida estará condicionado por las exigencias de prestación de los servicios esenciales y los protocolos de seguridad aeroportuaria.
Además, el sindicato anticipó que realizará presentaciones ante distintos organismos nacionales e internacionales vinculados con la actividad aeronáutica. Entre ellos mencionó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
A través de esas gestiones, el gremio buscará exponer lo que considera un deterioro del financiamiento de la ANAC y posibles incumplimientos de recomendaciones internacionales relacionadas con las condiciones laborales y las dotaciones de personal.
Los representantes sindicales también responsabilizaron a distintas áreas del Gobierno nacional por la falta de respuestas y reclamaron la apertura de una instancia de negociación que permita discutir la situación salarial y presupuestaria.
Por ahora, la medida de fuerza tiene como principales escenarios a Ezeiza y Aeroparque, aunque el cronograma anunciado para la próxima semana podría extender el conflicto a otras terminales del país.