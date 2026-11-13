Paro a la japonesa en Ezeiza y Aeroparque: cómo es la protesta de los trabajadores y qué pasa con los vuelos

Otro de los puntos del reclamo está relacionado con la administración de los fondos de la ANAC. Los representantes sindicales sostienen que el organismo registra una recaudación superior a los $220.000 millones y reclaman que esos recursos se destinen a fortalecer las operaciones y mejorar las condiciones de trabajo. Se trata de una cifra difundida por el sindicato, que no implica que la totalidad de esos fondos esté disponible para asignaciones salariales.