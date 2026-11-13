Qué es el "honey trap", el método de inteligencia que mezcla romance, sexo, manipulación y extorsión
El escándalo que involucra al empresario Jensen Huang y a Alice Huang volvió a poner bajo la lupa una de las técnicas más antiguas del espionaje internacional. Especialistas en inteligencia explicaron cómo los vínculos sentimentales pueden convertirse en herramientas para obtener información confidencial, ejercer presión y comprometer a figuras con acceso a secretos estratégicos.
Resumen para apurados
- Un reciente escándalo que vincula al líder de Nvidia en EE.UU. alertó sobre las "trampas de miel", táctica usada para extraer secretos clave de inteligencia artificial.
- El método opera mediante seducción deliberada o extorsión a personas con acceso confidencial, una práctica histórica utilizada por agencias como las de China y Rusia.
- En plena disputa tecnológica por semiconductores e IA entre Washington y Beijing, los ejecutivos corporativos se consolidan como blancos prioritarios de seguridad.
El espionaje internacional tiene métodos que sobreviven al paso del tiempo. Aunque las herramientas tecnológicas cambiaron radicalmente, una de las estrategias más antiguas sigue vigente: utilizar las relaciones sentimentales para acercarse a personas con información privilegiada.
Esta modalidad, conocida como honey trap (trampa de miel), volvió a ocupar el centro de la escena a partir del escándalo que involucra a Jensen Huang, el empresario vinculado a Nvidia, y Alice Huang, una mujer señalada en reportes internacionales por sus presuntos contactos con el gobierno chino.
El caso despertó preocupación en Estados Unidos por las posibles implicancias para la seguridad tecnológica. Nvidia ocupa una posición estratégica en la industria de los semiconductores y sus desarrollos son fundamentales para el avance de la inteligencia artificial.
Sin embargo, más allá de las circunstancias particulares de esta historia, especialistas consultados por CNN advierten que las relaciones personales pueden convertirse en una herramienta de captación para los servicios de inteligencia, especialmente cuando uno de los involucrados tiene acceso a información sensible.
Las acusaciones sobre Alice Huang y su presunto vínculo con Beijing no están completamente esclarecidas. Tampoco se confirmó qué información, si alguna, pudo haber obtenido o transmitido.
Qué es la trampa amorosa y por qué sigue siendo utilizada por los espías
La denominada honey trap consiste en aprovechar una relación sentimental o sexual para conseguir información, influir sobre una persona o generar una situación de vulnerabilidad que pueda utilizarse posteriormente.
Isaac Stone Fish, fundador de la consultora Strategy Risks, explicó a CNN que se trata de uno de los recursos más antiguos del espionaje y que continúa siendo utilizado por distintos servicios de inteligencia, entre ellos los de China y Rusia.
John Sipher, exintegrante de la CIA con experiencia en operaciones en Asia y Europa, señaló que los organismos de inteligencia buscan reclutar personas que tengan acceso a datos estratégicos. En ese proceso, las relaciones personales pueden funcionar como una puerta de entrada.
Los gobiernos autoritarios, agregó, cuentan con herramientas adicionales de presión, como amenazas contra familiares, restricciones para regresar al país de origen o mecanismos de coerción.
La clave no siempre está en una seducción planificada desde el primer encuentro. En ocasiones, el vínculo se desarrolla de manera aparentemente espontánea y recién después es aprovechado por una organización de inteligencia.
Tres formas de utilizar el amor como herramienta de espionaje
Los especialistas consultados por CNN identificaron tres modalidades principales mediante las cuales los servicios secretos pueden aprovechar las relaciones personales.
1. Crear una situación comprometedora para después extorsionar.
Una persona puede ser llevada deliberadamente a un escenario que comprometa su reputación o su carrera profesional. Una vez obtenidas pruebas de esa situación, los responsables utilizan la amenaza de hacerlas públicas para exigir colaboración.
Peter Mattis, presidente de la Jamestown Foundation, describió una modalidad en la que los agentes pueden sorprender a una persona en una situación comprometedora y ofrecerle evitar consecuencias legales a cambio de información.
2. Enviar a un agente para seducir al objetivo.
Es la versión más conocida por las películas de espionaje: un agente recibe la misión de conquistar a una persona con acceso a secretos o documentación confidencial.
Uno de los antecedentes históricos más conocidos fue el caso de Mordechai Vanunu, un ex técnico nuclear israelí que había revelado información sobre el programa atómico de su país.
Una agente del Mossad, bajo la identidad de una turista estadounidense llamada Cindy, consiguió acercarse a él. El vínculo terminó con el secuestro de Vanunu y su traslado a Israel.
3. Aprovechar una relación que ya existe.
Según John Sipher, esta modalidad puede ser incluso más efectiva porque no requiere construir un romance artificial desde cero.
Una persona establece una relación genuina con alguien que ocupa una posición estratégica. Cuando un servicio de inteligencia detecta ese vínculo, puede intentar reclutarla mediante incentivos económicos, presión o amenazas.
De esa manera, una relación privada puede transformarse en un canal para obtener información reservada.
Los antecedentes más sorprendentes del espionaje internacional
La historia de los servicios secretos acumula episodios en los que las relaciones sentimentales terminaron convertidas en operaciones de inteligencia.
Uno de los casos más extraordinarios ocurrió entre el diplomático francés Bernard Boursicot y Shi Pei Pu, un cantante de ópera de Pekín.
Durante casi dos décadas, entre los años sesenta y ochenta, Shi convenció al funcionario de que era una mujer. La relación se desarrolló mientras Boursicot trabajaba en Beijing y llegó a incluir la supuesta existencia de un hijo en común.
Con el tiempo, el diplomático comenzó a entregar documentación de la embajada francesa después de recibir presiones vinculadas con su relación. Cuando ambos llegaron a Francia, fueron detenidos y el caso adquirió repercusión internacional.
Otro episodio tuvo como protagonista a Katrina Leung, una mujer que colaboraba con el FBI en tareas de inteligencia relacionadas con China.
Las autoridades estadounidenses descubrieron que también transmitía información confidencial a Beijing. Durante ese período había mantenido relaciones sentimentales con dos agentes del organismo, incluido su propio supervisor.
El caso terminó con detenciones en 2003 y expuso los riesgos que pueden surgir cuando los vínculos personales se mezclan con operaciones de inteligencia.
Por qué los directivos de Nvidia son objetivos estratégicos
El caso que involucra a Jensen Huang adquiere una dimensión particular por el lugar que ocupa Nvidia en la competencia tecnológica internacional.
La compañía es uno de los principales fabricantes de procesadores utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Sus productos tienen aplicaciones en investigación científica, industria, defensa y desarrollo de nuevas tecnologías.
Por esa razón, sus principales ejecutivos pueden convertirse en objetivos de interés para gobiernos y organizaciones extranjeras.
Peter Mattis advirtió que los integrantes de las cúpulas empresariales de este sector pueden ser considerados blancos potenciales de los servicios de inteligencia, precisamente por el acceso que tienen a información estratégica.
La disputa entre Washington y Beijing por el control de la inteligencia artificial agrega otro elemento de tensión. Los semiconductores avanzados son considerados recursos fundamentales para el desarrollo económico, científico y militar de las dos potencias.
En ese escenario, una eventual filtración de información podría tener consecuencias que excedan ampliamente a una empresa.
China también alertó sobre las trampas románticas en internet
La utilización de relaciones sentimentales para obtener información no es una preocupación exclusiva de Estados Unidos.
En 2024, el Ministerio de Seguridad del Estado chino publicó una advertencia sobre supuestos intentos de espionaje extranjero que utilizaban aplicaciones de citas y relaciones románticas por internet como mecanismo de acercamiento.
El organismo sostuvo que algunos agentes podían construir identidades falsas, generar encuentros aparentemente casuales y establecer vínculos para reclutar personas con acceso a secretos de Estado.
La advertencia mostró que Beijing también considera que las relaciones afectivas pueden ser utilizadas como herramientas de infiltración.
Para los especialistas, la efectividad de estas operaciones no depende necesariamente de que tengan éxito en todos los intentos. John Sipher estimó que su tasa de efectividad puede rondar apenas el 10%, pero advirtió que una sola operación exitosa puede resultar decisiva si alcanza a una persona ubicada en un puesto clave.
En el mundo del espionaje, no hace falta conquistar a miles de personas: basta con llegar a una sola que tenga acceso a la información adecuada.